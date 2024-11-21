«Тегеран считает Россию хрупкой и слабой»: иранский эксперт «объяснил» суть якобы возникших разногласий между РФ и Исламской Республикой

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МИД РФ поддержало претензии ОАЭ на три острова в Ормузском проливе, который Иран считает своими. А просьбу Тегерана об изменении своей позиции Москва оставила без удовлетворения. По мнению кандидата наук факультета региональных исследований Тегеранского университета Фардина Эфтехари, поведение России в этом вопросе выявило слабость её отношений с Западом, Ираном и арабскими странами.

В то время как Иран продолжает поддерживать Россию военными, политическими и дипломатическими средствами, Москва опасается, что Тегеран использует эту поддержку в качестве козыря на переговорах о возобновлении ядерного соглашения, официально известного как Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), с Соединёнными Штатами и Европой

– пишет ученый в своей статье для издания Middle East Eye.

Он добавляет, что недавно достигнутое неофициальное и неписаное соглашение между США и Ираном, которое уже начало реализовываться, по-видимому, вызвало обеспокоенность России. Ведь Иран обязался не только расширить сотрудничество с международными ядерными инспекторами, но и воздерживаться от продажи баллистических ракет России и прекратить атаки на американских подрядчиков в Сирии и Ираке.

Будучи главным партнёром Ирана по обеспечению безопасности и участником СВПД, Россия с подозрением отнеслась к последним положениям соглашения

– подчеркивает Фардин Эфтехари.

Кандидат наук обращает внимание на тот факт, что реакция иранских чиновников на действия России намного сильнее, чем реакция на аналогичную позицию китайского правительства в отношении иранских островов.

Это говорит о том, что Тегеран считает Россию хрупкой и слабой и не думает, что она способна использовать ирано-арабскую напряжённость в качестве рычага давления на Иран, поскольку у неё нет достаточной дипломатической, политической и экономической власти

– считает специалист.

Как утверждает Фардин Эфтехари, Иран в ближайшее время якобы может пересмотреть свою позицию по Украине.

Судя по реакции высокопоставленных иранских чиновников, очевидно, что Россия утратила своё влияние и силу, необходимые для существенной роли в международных и двусторонних экономических отношениях и вопросах безопасности

– отмечает кандидат наук.

По его мнению, такая позиция Тегерана связана с опасениями, что поддержка РФ со стороны Исламской Республики в украинском конфликте может нанести ущерб жизненно важным интересам Ирана, а также повысить вероятность неожиданных юридических, политических и военных заговоров Запада против Тегерана.

Приводя аргументы в поддержку своей позиции, Фардин Эфтехари обращает внимание на заявление верховного лидера Ирана о том, что народ Украины беден и беспомощен.

Он показал, что не считает действия России и последствия специальной военной операции на Украине положительными

– уверен эксперт.

Еще одним показательным моментом в отношениях Москвы и Тегерана эксперт называет нормализацию отношений Ирана со странами Персидского залива, которая стала возможной при посредничестве Китая.

Нормализация отношений Исламской Республики со странами Персидского залива, которая была проведена при посредничестве Китая, привели к дипломатическому провалу России

– подчеркивает ученый.

Однако, несмотря на все уязвимости позиции Москвы в отношениях с Тегераном, у РФ, по мнению Фардина Эфтехари, остаются весомые козыри для реализации своей политики в регионе.

Арабские страны рассматривают Москву как важный источник влияния на поведение Ирана в регионе. Кроме того, дипломатический и политический вес России может удержать Тегеран от новой эскалации на Ближнем Востоке. Кроме того, если ядерные переговоры зайдут в тупик, региональная напряжённость и конфликты могут вспыхнуть с новой силой, что сделает Россию полезным партнёром для арабов в вопросах контроля решений и действий Ирана в сфере региональной безопасности. Этот сценарий позволяет Москве создать пространство для политических и дипломатических манёвров

– считает ученый.

И все же фактор территориальной принадлежности трех островов в Ормузском проливе, по мнению Фардина Эфтехари, является серьезным камнем преткновения в вопросах будущего сотрудничества России и Ирана.

Источник изображения: topwar.ru

Тегеран считает, что если бы Россия действительно была заинтересована в нормализации отношений между Ираном и арабскими странами и не стремилась бы использовать существующую трещину в отношениях между Ираном и ОАЭ в своих односторонних экономических или политических интересах, она могла бы помешать включению в многостороннее заявление вопроса об островах и могла бы посоветовать ОАЭ обсудить этот вопрос в двустороннем порядке с Тегераном. Вместо этого Россия предпочла использовать его в качестве рычага давления в отношениях с Ираном

– резюмирует эксперт.

Напомним, в настоящее время Россия и Иран ведут подготовку к подписанию Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами. По имеющейся информации, документ может быть подписан уже в декабре этого года, и это подписание никак не зависит от мнения тех или иных экспертов, включая иранских. В Тегеране прекрасно понимают, что партнёрство с Россией выстраивается на взаимовыгодных условиях и отсутствие такого партнёрства может сыграть на руку исключительно противникам и Ирана, и России.