AP: Пентагон передаст Украине военную помощь на $275 млн

По данным агентства, в пакет, в частности, войдут средства ПВО, реактивные системы залпового огня HIMARS, а также снаряды калибра 105 и 155 мм

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /ТАСС/. Минобороны США планирует передать Украине пакет военной помощи на сумму $275 млн. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.

По их информации, в этот пакет войдут средства противовоздушной обороны (ПВО), реактивные системы залпового огня HIMARS, а также снаряды калибра 105 и 155 мм, противотанковые комплексы Javelin, другое оборудование и запасные части к ним.

Ранее постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на заседании Совета Безопасности всемирной организации заявила, что Вашингтон планирует объявить в ближайшие дни о новой партии военной помощи Киеву.