Госдума приняла закон о ратификации договора с Южной Осетией о развитии ВТС

ЦАМТО, 20 ноября. Госдума на пленарном заседании 19 ноября приняла закон о ратификации договора с Южной Осетией о развитии военно-технического сотрудничества.

Законопроект был внесен в Госдуму президентом России Владимиром Путиным.

Законопроектом предлагается ратифицировать договор между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о развитии военно-технического сотрудничества, подписанный в Цхинвале 23 августа 2023 года.

Согласно сопроводительным документам, договор направлен на углубление сотрудничества в военно-технической сфере, передает "РИА Новости".