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Соединенные Штаты передают Украине данные разведки и продолжат это делать, надеясь улучшить положение ВСУ на поле боя. С таким заявлением выступил представитель Госдепа США Мэттью Миллер.

США передавали Украине полученные разведданные и не собираются это прекращать. Как заявил Миллер, американцы надеются, что данные западных разведок помогут украинской армии «изменить ситуацию» на поле боя. При этом представитель Госдепа отказался говорить на тему отправленных Украине ATACMS и ударов по России. Вопрос про вмешательство США в конфликт на Украине он попросту проигнорировал, но подчеркнул, что ни США, ни НАТО никакой угрозы для России якобы не представляют.

Делились ли мы данными разведки с Украиной, ожидая, что это улучшит их положение на поле боя? Да, и мы продолжим это делать.

- заявил Миллер.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина не в состоянии самостоятельно применять американские ракеты ATACMS, поскольку для их наведения нужны данные разведки, в том числе спутниковой. У Киева этого нет, но есть у американцев, которые щедро делятся ими с украинцами. Кроме того, требуются высококлассные специалисты, способные ввести полученные координаты в ракеты. Поэтому применение американских ракет означает прямое участие США в конфликте против России.

Каков будет ответ на это, покажет время, предупреждения озвучены.