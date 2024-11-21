Welt: кабели в Балтийском море были повреждены в результате диверсии

В инциденте с повреждением кабеля в Балтийском море речь идет о диверсии, пишет Welt. Литва усиливает морское патрулирование, а Швеция начала расследование. Как всегда, во всем обвинят Путина, уверены читатели.

Оператор линии передачи данных между Хельсинки и Ростоком сообщил о повреждении подводного кабеля связи в Балтийском море. По всей видимости, неисправность является следствием "внешнего воздействия".

Борис Писториус озвучил свои подозрения относительно произошедшего.

В прессе появились сообщения о повреждениях коммуникационных кабелей в Балтийском море, связывающих недавно вступившие в НАТО Финляндию и Швецию с их партнерами по альянсу Германией и Литвой.

Как заявили представители финского государственного оператора Cinia, подводный кабель передачи данных между Финляндией и Германией C-Lion1 получил повреждения, вследствие чего связь между двумя странами была прервана.

Причина неисправности пока не установлена, ведется расследование. Министерства иностранных дел обоих государств выразили "глубокую обеспокоенность".

Позднее литовская радиостанция LRTсо ссылкой на шведскую коммуникационную компанию Teliaсообщила, что в воскресенье был поврежден еще один подводный кабель, на этот раз – между Швецией и Литвой.

Представитель Telia подтвердил, что кабель связи Arelion между шведским островом Готланд и Литвой получил физические повреждения, но находящиеся в Литве клиенты не заметили серьезных перебоев в услугах связи. Впрочем, есть надежда, что уже в ближайшем будущем морское оптоволоконное соединение удастся восстановить.

"Очень ясный сигнал о том, что там что-то происходит", – считает Писториус.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подозревает, что повреждение кабеля, проложенного между Германией и Финляндией, произошло в результате преднамеренных действий третьих лиц. Очевидно, что это была гибридная акция, заявил Писториус перед началом консультаций глав оборонных ведомств стран ЕС в Брюсселе. "Мы также вынуждены исходить из того, что речь идет о диверсии".

По меньшей мере, он не считает, что кабели были случайно повреждены упавшими якорями. Скорее, он видит в инциденте "ясный сигнал о том, что там что-то происходит".

Литва усиливает морское патрулирование

Тем временем Литва усиливает наблюдение за своими территориальными водами. Как сообщили в управлении ВМФ страны, сейчас совместно с союзниками идет обсуждение дальнейших мер реагирования на инцидент.

Швеция начинает расследование диверсии

Тем временем шведские власти открыли расследование по подозрению на саботаж. В настоящее время предполагаемое преступление классифицируется именно так, но, как заявили в полиции, все может измениться.

Силы шведской береговой охраны и армии зафиксировали в Балтийском море движения судов, которые по времени и месту совпадают с произошедшими сбоями в работе [кабелей], сообщил телеканалу TV4 министр гражданской обороны королевства Карл-Оскар Болин.

Более 1100 километров по Балтийскому морю

Кабель C-Lion1 длиной 1173 километра протянут по дну моря от финской столицы Хельсинки до Ростока. Частично его маршрут повторяет путь следования взорванных два года назад трубопроводов "Северные потоки". Кабель был введен в эксплуатацию весной 2016 года и является единственным подводным кабелем передачи данных, идущим напрямую из Финляндии в Центральную Европу.

В финских СМИ подчеркивается его важность для обеспечения стабильного интернет-подключения финских потребителей, однако скандинавская страна связана с остальной Европой и другими – многочисленными – маршрутами. Финские интернет-пользователи, как утверждается, пока не ощутили никаких последствий диверсии.

В совместном заявлении министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее финская коллега Элина Валтонен отметили: "Тот факт, что подобный инцидент сразу же вызывает подозрения в преднамеренном нанесении ущерба, многое говорит о нестабильности нашего времени". Ведется подробное расследование.

Комментарии читателей

ChristianC.

Интересно, как министерство иностранных дел – судя по этой статье, не имея какой-либо дополнительной информации о причинах инцидента – прямо и однозначно возлагает ответственность за него на Россию. Разве это работа высокопоставленных дипломатов? Я так не думаю, но, похоже, личное отношение и фактическую реальность невозможно разграничить. Мне интересно будет посмотреть, насколько интенсивно немецкие власти станут "расследовать" этот инцидент и как часто мы будем читать о нем в прессе... ведь он не менее важен, чем подрыв "Северных потоков"... не так ли?!

ElkeS.

Неужели госпожа Бербок на это раз действительно не знает, кто совершил диверсию, и поэтому так беспокоится?

FrankW.

Неважно, идет ли речь о подводных кабелях или о каком-то разврате – во всем виноваты русские. Как бы мы без них жили?

Dasistdername

Почему в материале нет ни слова о том, что "Северный поток — 2", возможно, был взорван украинцами? Вполне вероятно, что и здесь ситуация представляет собой манипуляцию со стороны друзей Украины, желающих подтолкнуть ситуацию к еще большей эскалации, "чтобы Запад сделал больше"?

SidA.

Понятно: во всем виноват Путин. Прямо как с "Северными потоками".Впрочем, если – как и в случае с "Северными потоками" — виновата Украина, то всем тоже плевать.