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Соединенные Штаты не воюют с Россией, поэтому не видят смысла в изменении собственной ядерной политики. С таким заявлением выступила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх.

На очередном брифинге в Минобороны США Сингх ответила на ряд вопросов журналистов, в том числе по измененной ядерной доктрине России. По ее словам, США нет необходимости что-то менять в собственной политике из-за внесенных Россией изменений, потому что Соединенные Штаты не находятся в состоянии военного конфликта с Москвой.

Позвольте мне прояснить: мы не находимся в состоянии войны с Россией,

- заявила Сингх.

При этом представитель Пентагона не забыла обвинить Россию в якобы эскалации конфликта на Украине. По мнению Минобороны США, именно Москва обостряет конфликт, привлекая к нему военных КНДР. А США, поставляя оружие нацистскому режиму Зеленского, вероятно, «борются за демократию». Из этой же оперы разрешение Киеву бить ракетами по российской территории, к эскалации конфликта, по мнению американцев, это не имеет никакого отношения. США хотят нанести России «стратегическое поражение», но руками Украины, оставаясь при этом в стороне.

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар шестью американскими ракетами ATACMS по Брянской области, пять из них перехватила российская ПВО. В Киеве снятие ограничений на удары подтвердили, но подробности сообщать не стали.