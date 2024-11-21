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Военное обозрение

Экс-замначальника штаба ВМС Украины: эффективность ударов по портам и кораблям России снизилась из-за ЗРПК «Панцирь»

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Источник изображения: topwar.ru

На Украине обсуждается снижение числа ударов по российским портам, в том числе по портам и кораблям на Крымском полуострове. Это число действительно значительно снизилось, чему, как говорят на самой Украине, есть объективные причины.

Так, бывший заместитель начальника штаба украинских ВМС Андрей Рыженко, заявил о том, что причиной значительного снижения числа ударов стала их резко уменьшившаяся эффективность.

По словам украинского офицера, «россиянам в этом плане помогли ЗРПК «Панцирь», которые установлены в портах».

Рыженко:

«Панцири» защищают их корабли. Если ранее удавалось поражать корабли, катера и суда обеспечения, то теперь из-за «Панцирей» делать это стало гораздо сложнее.

Отмечается, что число ударов ВСУ по российским портам и кораблям, которые приводили бы к приемлемому для украинского военного командования результату, снизилось кратно. Соответственно, это свидетельствует о значительной эффективности российских зенитных ракетно-пушечных комплексов и других средств противовоздушной обороны.

В этой связи стоит напомнить и о том, что, по данным Минобороны РФ, при ударе с территории Украины по Брянской области ракетами ATACMS, поставленными режиму Зеленского Вашингтоном, российская ПВО перехватила 5 таких ракет из 6-ти, ещё одна была повреждена.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Компании
Минoбороны РФ
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