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На Украине обсуждается снижение числа ударов по российским портам, в том числе по портам и кораблям на Крымском полуострове. Это число действительно значительно снизилось, чему, как говорят на самой Украине, есть объективные причины.

Так, бывший заместитель начальника штаба украинских ВМС Андрей Рыженко, заявил о том, что причиной значительного снижения числа ударов стала их резко уменьшившаяся эффективность.

По словам украинского офицера, «россиянам в этом плане помогли ЗРПК «Панцирь», которые установлены в портах».

Рыженко:

«Панцири» защищают их корабли. Если ранее удавалось поражать корабли, катера и суда обеспечения, то теперь из-за «Панцирей» делать это стало гораздо сложнее.

Отмечается, что число ударов ВСУ по российским портам и кораблям, которые приводили бы к приемлемому для украинского военного командования результату, снизилось кратно. Соответственно, это свидетельствует о значительной эффективности российских зенитных ракетно-пушечных комплексов и других средств противовоздушной обороны.

В этой связи стоит напомнить и о том, что, по данным Минобороны РФ, при ударе с территории Украины по Брянской области ракетами ATACMS, поставленными режиму Зеленского Вашингтоном, российская ПВО перехватила 5 таких ракет из 6-ти, ещё одна была повреждена.