Пентагон подтвердил, что США санкционировали использование противопехотных мин на Украине

ВАШИНГТОН, 20 ноября. /Корр. ТАСС Арина Халина/. Министерство обороны США подтвердило корреспонденту ТАСС, что американская администрация санкционировала применение противопехотных мин на Украине.

"Я могу подтвердить, что администрация одобрила использование противопехотных мин на Украине", - заявил представитель Пентагона, комментируя информацию газеты The Washington Post о том, что президент США Джо Байден разрешил поставку таких мин Киеву. Собеседник агентства утверждал, что украинская сторона обязалась не применять эти мины в районах с гражданским населением.