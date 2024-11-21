Британские войска штурмуют родной город Санты, демонстрируя силу на пороге у Путина (The Sun, Великобритания)

The Sun: на учениях НАТО в Финляндии британцы испытали новую гаубицу Archer

Британские военные на учениях НАТО в Финляндии постреляли из новой шведской гаубицы Archer, пишет The Sun. Эта система гораздо лучше старых британских AS-90, которые в прошлом году сняли с вооружения и отдали Украине.

Томас Годфри (Thomas Godfrey)

В рамках демонстрации силы прямо на пороге у Путина британские военные впервые применили гаубицу, которая "изменит правила игры".

Не испугавшись семиградусного мороза на родине Санты в Лапландии, на севере Финляндии, солдаты в рамках крупнейших артиллерийских учений НАТО провели огневые испытания абсолютно нового оружия Archer.

Этот артиллерийский монстр весом 33 тонны используется для поражения личного состава и небронированных транспортных средств. Эта самоходная артиллерийская установка может поражать цели на расстоянии до 50 километров, если используются новые снаряды увеличенной дальности. А еще она может поражать движущиеся машины 21 снарядом из своего боезапаса.

Британские военные провели стрельбу из нескольких артиллерийских установок (общее количество привлеченных к учениям САУ Archer составляет 14 единиц) на полигоне Роваярви в 130 километрах от российской границы в рамках масштабных учений НАТО Dynamic Front.

Майор Нил Харт (Neil Hart) рассказал, что это установленное на грузовике орудие "обладает разрушительной огневой мощью", позволяя военным перемещаться от точки к точке на скорости до 65 километров в час.

Харт добавил: "Это обеспечивает нам увеличение дальности стрельбы и позволяет находиться на недосягаемом для огня противника расстоянии. Это совершенно иная система, но принцип действия остается прежним".

"У нас очень опытные люди, очень хорошо подготовленные на предыдущих системах вооружений, а теперь они, по сути дела, все переучиваются, — сказал Харт. — Это абсолютно новый образец боевой техники. Мы изучаем ее изо дня в день. Мы впервые ведем стрельбу из этого орудия. Все очень гордятся этим и очень воодушевлены тем, что участвуют в подготовке. Они стреляют самыми разными боеприпасами, от обычных осколочно-фугасных до осветительных и дымовых".

Командир батареи майор Барни Инграм (Barney Ingram) сказал: "Наш новый бронебойный снаряд BONUS способен наносить намного более мощные удары по движущимся целям своими самонаводящимися суббоеприпасами. Все зависит от того, какие боеприпасы мы используем. Но этим орудием мы можем выводить из строя почти все типы целей".

САУ Archer пришла на смену гаубицам AS-90, которым 30 лет. Они были переданы Украине в прошлом году и сейчас используются на фронте, отражая атаки российских войск.

Старые орудия поражают цели на удалении до 25 километров, то есть имеют дальность в два раза меньше, чем у САУ Archer.

Отвечая на вопрос о том, не станет ли удвоение дальности стрельбы орудий переломным моментом для британской артиллерии, майор Инграм сказал: "Да, совершенно верно".

"Смею надеяться, что это будет хорошее средство сдерживания и устрашения, обладающее увеличенной дальностью, — заявил он. — С новыми боеприпасами дальность у этой САУ увеличилась почти вдвое (по сравнению с AS-90). Все зависит от того, чего вы пытаетесь добиться. Но наличие такой техники дает невероятные преимущества".

Эти современные высокотехнологичные орудия, предназначенные для уничтожения личного состава и легкобронированных машин, были доставлены в Британию в сентябре прошлого года в рамках контракта со Швецией.

Артиллеристам понадобилось более года тренировок по применению этого оружия после прибытия первых САУ на Солсберийскую равнину, где располагается полигон британской армии.

Учения Dynamic Front, в которых участвуют 3 600 военнослужащих, стали первыми крупномасштабными маневрами НАТО в Финляндии с тех пор, как она в апреле вступила в этот военный альянс. Финляндия отказалась от своего многолетнего нейтралитета, чтобы защититься от российской угрозы после начала военной операции Путина на территории Украины.

В учениях также принимают участие аналогичные финские самоходные установки K9. Местные артиллеристы отрабатывали навыки стрельбы с быстрой сменой огневых позиций. Во время таких тренировок расчет производит три выстрела в минуту, а затем движется дальше.

Финский руководитель учений полковник Янне Мякитало (Janne Mäkitalo) сказал: "Это подает сигнал о том, что мы способны вместе проводить боевую подготовку. Мы совершенствуем свои навыки. Мы здесь для того, чтобы отрабатывать навыки взаимодействия, и это хорошая новость для всех".

Полковник Мякитало добавил: "У Финляндии 280 000 человек на действительной военной службе и полмиллиона подготовленных резервистов. У Украины до войны было огромное количество сил и средств, но этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить случившееся. Единственным фактором, который мог заставить Финляндию вступить в НАТО, являлась Россия, и это случилось".