США не намерены повышать уровень боеготовности ядерных сил в связи с обновлением ядерной доктрины РФ - СМИ

В Госдепе подтвердили отсутствие у Вашингтона планов принимать ответные шаги

Вашингтон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - США не видят необходимости реагировать на обновление Россией своей ядерной доктрины, сообщает во вторник агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США.

"США не видят причин корректировать состояние своих ядерных сил в ответ на решение России", - информирует агентство.

По данным источника Bloomberg, Россия "подавала сигналы" о планах изменить доктрину "в течение нескольких недель", поэтому США не были удивлены решением Москвы.

Представитель Госдепа Мэтью Миллер позже во вторник на брифинге подтвердил, что Соединенные Штаты "не видят причин корректировать свою ядерную политику".

"Но мы продолжим призывать Россию прекратить воинственную и безответственную риторику", - добавил Миллер.

Президент России Владимир Путин во вторник утвердил Основы государственной политики РФ в области ядерного сдерживания. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Российская Федерация оставляет за собой право применить ядерное оружие в ответ на применение против нее и (или) ее союзников ядерного оружия и других видов оружия массового поражения, а также в случае агрессии против Российской Федерации с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства", - говорится в доктрине.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник заявил, что российский лидер заблаговременно дал поручение подготовить новую редакцию Основ ядерного сдерживания и что доктрина опубликована своевременно.