Власти КНР отказали шефу Пентагона во встрече с главой Минобороны Китая - СМИ

Вашингтон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Пекин не удовлетворил запрос США на организацию переговоров министра обороны Китая Дун Цзюня и шефа Пентагона Ллойда Остина "на полях" встречи глав оборонных ведомств азиатских стран в Лаосе, сообщает Defense news со ссылкой на неназванного представителя министерства обороны США.

"Высокопоставленный сотрудник ведомства заявил журналистам перед саммитом в Лаосе, что Пентагон предлагал такую встречу, но Китай отказался, ссылаясь на продажу США оружия Тайваню", - информирует издание.

Собеседник отметил, что, по его мнению, настоящей причиной отказа являются санкции США против компаний КНР, визит тогдашнего спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань в августе 2022 года и инцидент с китайским аэростатом, оказавшимся в воздушном пространстве США в феврале 2023 года.

Он добавил, что неясно, является ли этот отказ сигналом повторного прекращения диалога между военными США и КНР.

Контакты по военной линии между двумя странами были прерваны после того, как США сбили над своей территорией китайский аэростат в феврале 2023 года. Они возобновились после саммита с участием председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в ноябре 2023 года.

Однако, отмечает Defense news, американские официальные лица признавали, что эти контакты дают мало результатов. Тем не менее в Вашингтоне считают необходимым поддерживать линию связи с военными КНР.