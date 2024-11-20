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Военное обозрение

ВВС США получили первую дальнобойную авиаракету SiAW для поражения быстродвижущихся наземных целей

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Источник изображения: topwar.ru

Для проведения дальнейших летных испытаний ВВС США получили от производителя первую дальнобойную авиаракету Stand-in Attack Weapon (SiAW), предназначенную для поражения быстродвижущихся наземных целей. Она была поставлена вчера американской оборонной компанией Northrop Grumman.

Об этом сообщает западное издание Army Recognition.

Поставляемая ракета будет использоваться для проверки того, что самолет-носитель может безопасно перевозить и запускать это оружие, то есть для проведения летных испытаний.

Источник изображения: topwar.ru

Предполагается, что ею оснастят истребители пятого поколения F-35A Lightning II. Они будут наносить удары по важным быстро перемещающимся целям, находясь за пределами радиуса действия радаров противовоздушной обороны. Кроме F-35, предполагается вооружать такими ракетами малозаметные бомбардировщики В-21, а также перспективные воздушные платформы, которых еще нет у Вооруженных сил США.

Приоритетными целями для SiAW станут пусковые установки баллистических, крылатых и противокорабельных ракет, а также системы РЭБ, платформы для подавления сигналов GPS, противоспутниковые системы и интегрированные узлы противовоздушной обороны.

Контракт на разработку и испытание данной ракеты между ВВС США и Northrop Grumman был заключен в сентябре прошлого года. Его сумма составила примерно 705 миллионов долларов. Предполагается достичь начальной эксплуатационной готовности этого оружия к 2026 году.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
B-2 Spirit
F-35
F-35A
Компании
Northrop Grumman
Проекты
GPS
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