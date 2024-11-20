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Интерфакс-АВН

Генсек НАТО о ракетах ATACMS: альянс всегда рекомендовал не вводить ограничения на применение поставляемого на Украину оружия

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский пожимают друг другу руки во время пресс-конференции в Киеве
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский пожимают друг другу руки во время пресс-конференции в Киеве.
Источник изображения: © AP Photo / Evgeniy Maloletka

Брюссель. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Марк Рютте во вторник, отвечая на вопрос о сообщениях о разрешении США применять ракеты ATACMS для ударов по России, заявил, что альянс всегда выступал за то, чтобы никаких ограничений на поставляемое Киеву оружие не было.

"В НАТО и раньше говорили, что, когда союзники поставляют системы вооружения Украине, лучше не вводить ограничения на их применение", - сказал Рютте журналистам в Брюсселе.

При этом он отметил, что принимать окончательные решения по таким вопросам должна каждая отдельная страна-член альянса, которая поставляет это вооружение.

Вместе с тем, по словам Рютте, он считает, что в вопросе о том, какое вооружение передается Киеву и на каких условиях, "лучше не говорить слишком много о том, что мы делаем".

В воскресенье The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

О снятии ограничений на применение Украиной американского оружия для ударов вглубь России заявил также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Власти США не делали заявлений, в которых однозначно подтверждали бы снятие ограничений.

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