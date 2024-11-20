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Военное обозрение

Глава Минобороны Германии: Разрывы кабелей в водах Балтийского моря могут быть связаны с действиями диверсантов

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Источник изображения: topwar.ru

Официальное лицо в ЕС впервые прокомментировало информацию о повреждении кабелей связи в Балтийском море. Напомним, что сначала о повреждении кабеля, соединяющего Финляндию с Германией, заявили представители финского оператора связи, затем о «разрыве» своего кабеля стали утверждать в представительстве шведской коммуникационной компании в Литве. Во втором случае кабель соединяет Литву со Швецией.

Заявления европейских компаний о «разрыве кабелей» прокомментировал министр обороны ФРГ Борис Писториус. По словам главы немецкого военного ведомства, «за повреждениями коммуникационного оборудования в Балтийском море могут стоять диверсанты».

По словам Писториуса, «разрывы двух кабелей – явный признак того, что здесь происходит»:

Никто не верит сообщениям о том, во всём виноваты якоря. И я не хочу верить в версию с якорями и случайностью. И мы вынуждены констатировать, не зная, кто конкретно это устроил, что это гибридная атака.

По словам Писториуса, он «вынужден предполагать, что это диверсия», хотя сам и не может подтвердить, что это действительно сознательные действия, а не стечение обстоятельств. А если информация о том, что это были действительно якоря рыболовецких шхун, подтвердится, что будет говорить Писториус? Заявит о рыбаках-морских диверсантах?

Напомним, что кабель между Швецией и Литвой повреждается не впервые. Однако впервые европейский министр обороны заявляет о том, что это могли быть «действия диверсионного характера».

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Литва
Финляндия
Швеция
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