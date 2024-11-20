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ТАСС

ČTK: Чехия с февраля 2022 года направила Украине военную помощь на $306 млн

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Флаг Чехии. Архивное фото
Флаг Чехии. Архивное фото.
Источник изображения: © Fotolia / Kristina Afanasyeva

В дар Киеву были переданы, в частности, восемь единиц авиационной техники, 62 танка и 131 боевая машина пехоты, сообщило информационное агентство

ПРАГА, 19 ноября. /ТАСС/. Чехия после 24 февраля 2022 года поставила Украине военную помощь на общую сумму 7,3 млрд крон (около $306 млн). Об этом сообщило информационное агентство ČTK со ссылкой на чешское министерство обороны.

По его данным, в дар Украине были переданы, в частности, восемь единиц авиационной техники, 62 танка, 131 боевая машина пехоты, 26 машин химической разведки и 16 автомобилей, оборудованных для использования войсками ПВО. Кроме того, Чехия совместно с Нидерландами и Данией реализует выдвинутую Прагой инициативу закупки за счет западных государств в третьих странах артиллерийских снарядов для ВСУ.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала проинформировал в октябре, что Украина в рамках этой инициативы получит до конца года 500 тыс. крупнокалиберных снарядов. Поставки, по его словам, будут продолжаться в 2025 году.

Президент Чехии Петр Павел, выступая 17 февраля на Мюнхенской конференции по безопасности, заявил, что республика нашла возможность закупки для ВСУ сотен тысяч артиллерийских снарядов в третьих странах в случае наличия средств. К этой инициативе присоединились порядка 20 государств. 

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Дания
Нидерланды
Украина
Чехия
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