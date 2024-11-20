Пентагон не отказался от идеи новой крылатой ракеты с ядерным зарядом для подлодок

Власти США планируют в течение трех лет подготовить первые прототипы крылатой ракеты морского базирования в ядерном оснащении (SLCM-N), которыми вооружат многоцелевые атомные подлодки класса "Вирджиния". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ правительства Соединенных Штатов.

Отмечается, что система должна быть пригодна к использованию в боевых условиях к 2034 году. "Тем не менее прототипы потребуются в течение трёх лет", – говорится в документе.

Многоцелевая АПЛ "Вашингтон" (класс "Вирджиния"), ВМС США USSWashingtonCommissioning.org

Предполагается, что все операции, связанные с ядерным боезарядом (установка боеголовок, хранение ракет, погрузка и разгрузка атомных подлодок), будут осуществляться на объектах стратегического вооружения ВМС США в Кингс-Бей в штате Джорджия, и Бангор-Бейс в штате Вашингтон.

Минобороны США направило запрос представителям военной индустрии США с тем, чтобы провести исследование и узнать, есть ли интерес, а также ресурсы для реализации проекта данной крылатой ракеты. Ответная реакция даст Пентагону понимание о способности индустрии оперативно разработать прототип изделия, а также о перспективах внедрения данного вооружения в американскую систему обороны.

В октябре прошлого года сообщалось, что администрация президента Джо Байдена решительно выступает против продолжения финансирования программы крылатых ракет морского базирования с ядерной боеголовкой W80-4 (SLCM-N).

В Обзоре ядерной политики президента США на 2022 год говорилось, что SLCM-N, поставка которой ожидалась не ранее 2030 года, имеет "ограниченную пользу и будет препятствовать инвестициям в другие приоритеты".