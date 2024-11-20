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Военное обозрение

«Для 245 целей нужно минимум 245 ракет»: украинские эксперты спорят о том, какое количество дальнобойных ATACMS передаёт Байден для ударов по России

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Источник изображения: topwar.ru

В украинских студиях и пабликах в минуты подачи электроэнергии только и обсуждений что о том, «как много целей» в глубине территории России можно поразить американскими дальнобойными ракетами ATACMS. Напомним, что информация об одобрении Джо Байденом таких ударов была опубликована в нескольких американских СМИ, включая NYT, затем транслирована в правительстве Германии и президентом Франции. Макрон «разрешение на удары вглубь России» американскими ракетами одобрил, при этом свои SCALP якобы не передаёт ввиду того, что там есть «американские технологии» и что такая передача пока не санкционирована американской стороной.

Пребывая в состоянии, близком к эйфории, украинские «эксперты» из числа тех, которые готовы сутками сидеть без света, но питаться «мрией» о «скорой перемоге», подсчитали, что ракетами ATACMS «Украина способна поразить 245 военных объектов на территории России». Это объекты в Курской, Белгородской, Брянской, Орловской, Воронежской, Ростовской областях, Краснодарском крае и некоторых других региона. При этом рассматривается версия ракеты ATACMS с дальностью до 300 км, которую по определению не в состоянии наводить и обеспечивать полётным заданием украинские вооружённые силы.

«Мрии» о «шквале» ударов на фоне озвученного числа целей несколько рассеиваются в спорах с другими украинскими экспертами, которые несколько ближе к объективной реальности. В этих спорах, когда речь заходит о «245 целях», говорится о том, что для поражения этих целей уже чисто арифметически нужны как минимум 245 ракет. В том, что такое количество ATACMS Украине будет предоставлено, мягко говоря, не все на самой Украине уверены. Рассматривается вариант с «пробной» партией примерно в 10 процентов от этого количества – то есть, 20-25 дальнобойных ракет. Также отмечается, что при активности российской ПВО-ПРО 18-20 из этих ракет могут быть сбиты.

По этому поводу один из комментариев в эфире украинского канала:

Стало быть, из-за пяти ракет, которые реально способны долететь до целей, Запад будет развязывать мировую войну? Хотя Западу не привыкать давать Украины «микродозы» дорогостоящего и эффективного вооружения, не особенно заботясь о том, насколько это поможет.
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