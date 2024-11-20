Разведчики, "ударники" и "грузовики": беспилотные новинки Китая на авиасалоне в Чжухае - Мнения ТАСС

Разведывательный Tianying

На авиасалоне в Чжухае в 2024 году Китайская корпорация аэрокосмической науки и промышленности (CASIC) представила обновленную версию своего "стелс"-беспилотника Tianying, также известного как Skyhawk. Разработанный Исследовательским институтом №3 корпорации CASIC, этот БПЛА с максимальной взлетной массой в 3 т предназначен для ведения авиационной разведки в условиях противодействия противника. Для повышения живучести в указанных условиях беспилотник использует технологии снижения заметности — это обеспечивается как конструктивными решениями, так и использованными материалами.

Аппарат реализован по схеме "летающее крыло" и внешне напоминает американский БПЛА RQ-180, однако имеет меньшие размеры. Размах крыла, по-видимому, составляет порядка 11 м, что позволяет говорить о том, что он в перспективе может эксплуатироваться не только с наземных аэродромов, но также и с палуб авианосцев — это обеспечит ему большую гибкость применения.

Беспилотник может находиться в воздухе до 14 ч. Вкупе с максимальной скоростью около 600 км/ч это позволит ему преодолевать значительные расстояния и проникать вглубь территории противника. Сниженная заметность может расширить возможности этого беспилотника в конфликтах в случае противодействия стороне, имеющей современные средства борьбы с такими аппаратами.

Не исключено, что Tianying будет интегрирован с другими авиационными и неавиационными разведывательными и ударными средствами, созданными китайскими компаниями. Это обстоятельство может послужить мультипликатором силы для применяющей данные комплексы стороны и представляет определенные конкурентные преимущества в случае вывода этой системы на экспорт.

Данный беспилотник был впервые представлен публике в 2018 году после успешных испытательных полетов. Публичная демонстрация БПЛА Tianying позволяет предположить, что он либо уже находится на вооружении Народно-освободительной армии Китая (НОАК), либо близок к этому статусу.

Старые новые CH-9 и CH-7

Кроме того, в Чжухае дебютировало несколько БПЛА, входящих в состав уже хорошо известного семейства Cai Hong (CH), включая разведывательно-ударный CH-9 и новейшую модернизированную версию разведывательного аппарата CH-7.

Беспилотник CH-9 выполнен по нормальной аэродинамической схеме с высокорасположенным крылом большого удлинения, оснащенным законцовками и V-образным хвостовым оперением, что делает его внешне похожим на американский БПЛА Reaper. Размах его крыла оставляет около 25 м, а максимальная взлетная масса — 5 т. Согласно информации разработчика (Aerospace CH UAV Co Ltd), CH-9 способен работать на дальностях до 11,5 тыс. км. Максимальная продолжительность полета составляет 40 ч, а практический потолок — 11 тыс. м.

Грузоподъемность БПЛА CH-9, составляющая 480 кг, позволяет ему нести широкий спектр возможных систем разведки и наблюдения, а также ударной нагрузки. В состав авиационных средств поражения CH-9 входят различные высокоточные боеприпасы, в том числе управляемые бомбы серии FT и ракеты CM-502 для поражения наземных целей.

CH-7 реализован по схеме "летающее крыло" и имеет взлетную массу 8 т, способен выполнять полеты на скоростях до 0,5 Маха на высотах до 16 тыс. м. По данным разработчика, в число задач CH-7 входит мониторинг зон боевых действий за счет как оптико-электронной системы наблюдения, так и радиолокационной станции, способной вести дальнее воздушное и морское наблюдение, а также радиоэлектронная разведка и радиоэлектронное подавление.

Масштабная модель беспилотного "стелс"-самолета дебютировала на авиасалоне в 2018 году, но тогда он разрабатывался как малозаметный разведывательно-ударный БПЛА, работающий по целям, находящимся на больших удалениях. За прошедшие годы CH-7 превратился из стратегического в тактический беспилотник, способный выполнять различные задачи.

По заявлению разработчика, радиолокационная заметность данного аппарата находится на том же уровне, что и у американского БПЛА RQ-180. С переводом этого беспилотника со стратегической глубины действия на тактическую, вероятно, также имело место некоторое удешевление как самого аппарата, так и его эксплуатации. Причем не исключено, что разведкой функционал данного БПЛА не исчерпывается: разработчики нередко демонстрировали расширение набора задач в процессе реализации похожих проектов, в том числе в направлении расширения ударных функций.

Что касается размеров, то по ним аппарат довольно близок к европейскому БПЛА nEUROn и российскому "Скату". Несмотря на активную реализацию проекта БПЛА "Охотник", нельзя исключать, что по аналогии с наличием в войсках тяжелого и легкого пилотируемых истребителей также в перспективе могло бы иметь место и наличие тяжелого и легкого малозаметных разведывательно-ударных БПЛА.

Не имеющий аналогов Jetank

На статической экспозиции в Чжухае был представлен еще один любопытный образец — Jetank. Это реконфигурируемый под различные задачи беспилотный летательный аппарат. Его конструкция выполнена по двухбалочной схеме с высокорасположенным крылом большого удлинения с законцовками. Максимальная взлетная масса БПЛА составляет 16 т, а максимальная грузоподъемность — 6 т. Размах крыла — 25 м. БПЛА приводит в движение турбовинтовой двигатель, расположенный над фюзеляжем.

Аппарат, как сообщалось, оснащается модульной быстрозаменяемой полезной нагрузкой — это позволяет модифицировать его под различные задачи, включая транспортировку грузов, в том числе десантируемых, а также разведывательно-ударные задачи, для которых применяются бортовые авиационные средства поражения, размещаемые на восьми внешних точках подвески.

В целом этот беспилотник похож на гибрид транспортной системы и штурмовика. Насколько такое сочетание функций окажется эффективным, покажет время. Впрочем, нельзя не отметить тот факт, что на настоящий момент БПЛА такой размерности нет ни в России, ни у конкурентов вроде США и Европы. Возможности нового китайского аппарата по массе носимой полезной нагрузки делают его уникальным в мире беспилотником, обеспечивающим странам, имеющим его на вооружении, определенные преимущества в вооруженных конфликтах. Есть ощущение, что это одна из тех разработок, которая повлечет за собой процесс формулирования симметричного ответа в других странах мира в виде создания машин близкого класса.

"Летающий грузовик" CH-YH1000

Еще одним небезынтересным проектом, который показали в Чжухае, является транспортный БПЛА CH-YH1000. Это аппарат, который выполнен по нормальной аэродинамической схеме с высокорасположенным крылом, обладает максимальной взлетной массой в 2,3 т и грузоподъемностью в 1 т. В качестве силовой установки используются два двигателя с тянущими винтами, расположенные под консолями крыла.

CH-YH1000 может летать на высотах до 8 тыс. м, взлетать и садиться как на твердые аэродромные взлетно-посадочные полосы, так и на воду. Реализация транспортных функций является одним из перспективных направлений в развитии беспилотной авиационной техники — потенциал для применения этой функции имеется как в военной, так и в гражданской сферах.

В России в этой области имелись предложения в виде отдельных проектов. Так, конструктивно схожий проект БПЛА самолетного типа предлагала казанская компания "Аэрокон". Правда, в меньшей размерности, с аппаратом взлетной массой 500 кг и массой перевозимого груза 200 кг.

Если продолжить проведение параллелей с российскими проектами транспортных беспилотников в уже более тяжелом классе, то тут можно упомянуть аппарат вертикального взлета и посадки С-76, оснащенный гибридной силовой установкой. Его макет был впервые продемонстрирован в демоцентре Объединенной авиастроительной корпорации в ходе форума "Армия-2024". Машина представляет собой беспилотный самолет, оснащенный поршневым двигателем для выполнения горизонтального полета и несколькими электродвигателями для вертикальных взлета и посадки. Сообщалось, что БПЛА С-76 будет способен перевозить грузы массой до 300 кг на расстояние до 1 тыс. км.