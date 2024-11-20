ТАСС: потери ВСУ с начала СВО превысили 900 тыс. военных убитыми и ранеными

Число потерь в 2024 году превысило суммарные потери Киева за два первых года спецоперации, следует из подсчетов агентства

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 24 февраля 2022 года составляют около 906,5 тыс. человек убитыми и ранеными. Число потерь в 2024 году уже превысило суммарные потери Киева за два первых года специальной военной операции (СВО), следует из подсчетов ТАСС.

27 февраля 2024 года Сергей Шойгу, на тот момент занимавший должность министра обороны РФ, заявил, что суммарные потери ВСУ с начала спецоперации превысили 444 тыс. человек. Согласно данным сводок российского военного ведомства, после этого Киев на всех направлениях потерял более 462,5 тыс. человек убитыми и ранеными.