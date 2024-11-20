Войти
Интерфакс-АВН

Вашингтон информировал Сеул, что разрешил Киеву использовать американские ракеты для ударов по России - СМИ

214
0
0
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / J. Scott Applewhite

Гонконг. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Администрация США предварительно уведомила Южную Корею о решении санкционировать Украине использование американских ракет для ударов вглубь территории России, сообщило агентство "Ренхап" со ссылкой на офис южнокорейского президента.

"Высокопоставленный чиновник, сопровождавший президента Юн Сок Еля в Бразилию на саммит "большой двадцатки", сообщил журналистам, что США поделились своим решением с Сеулом", - говорится в сообщении.

Он отметил, что, хотя стороны не обсуждали вопрос о поставках южнокорейского оружия Украине, "Южная Корея может пересмотреть свою политику отказа от поставок летального оружия Киеву в зависимости от степени военного сотрудничества между Северной Кореей и Россией", и если "будет необходимо помочь Украине укрепить возможности самообороны".

По словам чиновника, Южная Корея примет решение о военной помощи Украине после переговоров с украинским посланником, который, как ожидается, посетит Сеул.

В воскресенье The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

О снятии ограничений на применение Украиной американского оружия для ударов вглубь России заявил также глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Власти США официально информацию о снятии ограничений не подтвердили.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Бразилия
КНДР
Россия
США
Украина
Южная Корея
Проекты
Евросоюз
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.11 04:33
  • 1
Сбить с толком: чем располагает Россия против западных дальнобойных ракет
  • 20.11 03:00
  • 1
Ответ на "«Ударят со дня на день»: западная пресса рассуждает, когда Киев может нанести удары по РФ натовскими ракетами"
  • 20.11 00:02
  • 5755
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.11 23:23
  • 2
В США раскритиковали «ничего не бомбящий» российский бомбардировщик
  • 19.11 23:14
  • 1
Межправительственная комиссия РФ и Казахстана обсуждает проект "Байтерек"
  • 19.11 22:53
  • 1
Ядерные взрывы, удар по Киеву, разрушение ГЭС. Чем Россия может ответить на удары ATACMS
  • 19.11 22:29
  • 1
«Ударят со дня на день»: западная пресса рассуждает, когда Киев может нанести удары по РФ натовскими ракетами
  • 19.11 22:07
  • 0
Ответ на "Байден только что взвинтил ставки в конфликте, который унаследует Трамп, дав зеленый свет на удары ATACMS по России (CNN, США)"
  • 19.11 21:49
  • 0
Ответ на "WSJ: США ведут "войну чужими руками" на Украине из желания ослабить Россию"
  • 19.11 21:24
  • 0
Ответ на "Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ"
  • 19.11 19:21
  • 6
Стармер и Макрон хотят убедить Байдена разрешить Украине удары дальнобойными ракетами по РФ - СМИ
  • 19.11 11:09
  • 3
Российские бойцы оценили «Сармат-3»
  • 19.11 03:31
  • 1
WSJ: США ведут "войну чужими руками" на Украине из желания ослабить Россию
  • 18.11 18:15
  • 75
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 18.11 17:52
  • 305
Космонавтика Илона Маска