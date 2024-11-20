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ТАСС

Колумбия договорилась с РФ о создании рабочей группы по ситуации с наемниками

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© AP Photo/ Ivan Valencia
© AP Photo/ Ivan Valencia.
Источник изображения: © AP Photo/ Ivan Valencia

Глава колумбийского МИД Луис Хильберто Мурильо сообщил, что обсуждал эту тему с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 ноября. /ТАСС/. Колумбия договорилась с Россией о создании рабочей группы для анализа ситуации с наемниками из этой южноамериканской страны, которые участвовали в конфликте на Украине. Об этом сообщил журналистам министр иностранных дел Колумбии Луис Хильберто Мурильо.

"Мы обсуждали эту тему с министром [Сергеем] Лавровым. Конечно, эта тема нас волнует. Мы обсуждали ситуацию с взятыми под стражу, и мы договорились с министром Лавровым создать рабочую группу для изучения этих дел", - сказал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС.

Мурильо подчеркнул, что власти Колумбии хотят, чтобы их соотечественники не участвовали ни в каких вооруженных конфликтах в мире. "Нам назвали некоторые цифры, касающиеся числа колумбийцев, которые участвуют в этом конфликте. Они сказали, что некоторые из них были ликвидированы, что очень болезненно для их семей", - сказал глава МИД. Он напомнил, что правительство Колумбии направило в парламент законопроект о ратификации международной конвенции о борьбе с вербовкой наемников, чтобы остановить использование колумбийских граждан в иностранных конфликтах. 

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Страны
Колумбия
Россия
США
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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