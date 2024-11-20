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ТАСС

Пентагон признал, что число ATACMS у США ограниченно

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© Sargento de 1ª Classe Andrew Dickson/ Exército dos EUA via AP
© Sargento de 1ª Classe Andrew Dickson/ Exército dos EUA via AP.
Источник изображения: © Sargento de 1ª Classe Andrew Dickson/ Exército dos EUA via AP

Заместитель пресс-секретаря американского военного ведомства Сабрина Сингх не стала сообщать, сколько ракет Вашингтон передал Киеву

ВАШИНГТОН, 19 ноября. /ТАСС/. Пентагон отказался раскрыть информацию о том, сколько тактических баллистических ракет ATACMS было передано Киеву, однако констатировал, что у США их "число ограниченно". Соответствующее заявление сделала в понедельник на брифинге для журналистов заместитель пресс-секретаря американского военного ведомства Сабрина Сингх.

Как она констатировала, США ранее в пакетах военной помощи "предоставили Украине ATACMS". На вопрос, сколько именно, Сингх ответила: "По соображениям оперативной безопасности мы не станем указывать это число". Говоря о том, сколько таких ракет имеется у США, она сказала: "Они чрезвычайно дорогостоящие, и по этой причине, как вы знаете, их число ограниченно". Стенограмму брифинга опубликовала пресс-служба Пентагона.

Коснувшись вопроса о том, способны ли украинские военные без помощи американских специалистов осуществлять запуск ATACMS, Сингх изложила следующую версию: "На поле боя всем управляют и руководят украинцы". Она признала, что американская сторона оказывает Киеву поддержку "в удаленном режиме". Сингх утверждала, что у США "нет наземных сил на Украине".

Представитель военного ведомства заверила, что США при поставках ATACMS Киеву не будут снижать собственную боеготовность. Она повторила версию, согласно которой российская сторона "переместила за пределы дальности действия ATACMS" несколько применяемых систем. "Мне нечего сказать сейчас об этих сообщениях", - отметила Сингх, комментируя публикации в СМИ, в которых утверждается, что вашингтонская администрация разрешила наносить удары с территории Украины вглубь РФ ракетами ATACMS. 

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