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Интерфакс-АВН

Лидеры G20 подтвердили приверженность достижению мира, свободного от ядерного оружия - декларация

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Флаги стран G20
Флаги стран G20.
Источник изображения: freepik.com

Вашингтон. 19 ноября. ИНТЕРФАКС - Лидеры стран G20 в принятой декларации по итогам встречи в Рио-де-Жанейро высказались за достижение мира, свободного от ядерного оружия.

"Мы, лидеры G20, встретились в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября 2024 года для решения основных глобальных проблем и кризисов и содействия сильному, устойчивому, сбалансированному и инклюзивному росту", - говорится в декларации, опубликованной на официальном сайте документа.

"Мы подтверждаем свою приверженность достижению цели создания мира, свободного от ядерного оружия, и более безопасного места для всех, и будем выполнять свои обязательства в этом отношении", - отметили лидеры G20.

Что касается продолжающихся конфликтов и войн, участники саммита сошлись во мнении, что " все государства должны действовать в соответствии с целями и принципами Устава ООН".

Кроме того, лидеры стран G20 осудили терроризм во всех его формах и проявлениях.

"Мирное разрешение конфликтов и усилия по преодолению кризисов, а также дипломатия и диалог имеют решающее значение. Только в условиях мира мы сможем добиться устойчивости и процветания", - заявили они.

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Страны
США
Проекты
Ядерный щит
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