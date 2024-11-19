Глава МИД Италии: Мы не разрешаем Киеву применять поставленное нами оружие за пределами признаваемой территории Украины

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История с одобрением Байденом нанесения ударов вглубь России находит несколько неожиданное продолжение. Американские эксперты не скрывают того, что эта информация могла появиться в западных СМИ в качестве своеобразного триггера для принятия соответствующих решений европейцами. Однако теперь выясняется, что европейские члены НАТО, мягко говоря, не торопятся идти по тому же пути, по которому, вроде как, собрался идти 46-й президент США.

Так, французское издание Le Monde (правда, после известного случая с публикацией в «Фигаро» к статьям во французской прессе стоит относиться с изрядной долей скептицизма) цитирует главу МИД Италии Антонио Таяни по поводу украинского конфликта. Таяни, как пишут французы, заявил о том, что официальный Рим не собирается менять свою позицию, на основании которой поставленное Италией Украине оружие не может быть применено «на внешних территориях». То есть, итальянский министр иностранных дел говорит о том, что итальянское оружие Рим разрешает применять исключительно на тех территориях, которые Италия признаёт украинскими. Против же международно признаваемой территории России это вооружение киевскому режиму использовать нельзя.

Также Таяни заявил:

Я поддерживаю инициативу о проведении мирной конференции с участием России, Китая, Бразилии, Индии.

Напомним, что ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц в очередной раз заявил, что при нём Германия поставлять Украине крылатые ракеты Taurus не будет. Зато глава МИД Германии Бербок горячо поддержала США в их разрешении на удары ракетами ATACMS вглубь России.