"Украинская правда": целью высадки ВСУ на левобережье Днепра был прорыв в Крым

Киев пошел на операцию в Крынках под давлением Лондона, отметило издание

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Британские власти убедили политическое руководство Украины провести операцию по высадке войск в районе села Крынки на левом берегу Днепра, целью которой была попытка прорыва в Крым и которая закончилась провалом. Об этом сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в Вооруженных силах Украины (ВСУ), а также среди депутатов и волонтеров, причастных к подготовке и проведению операции.

По данным издания, британские власти убеждали Киев, что украинская морская пехота должна проводить операции на воде вместо того, чтобы участвовать в боевых действиях в Донбассе. Эта идея долго не находила поддержки у Владимира Зеленского и занимавшего тогда пост главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. В начале 2023 года в Киев прибыла британская официальная делегация, которая убедила Залужного подготовить несколько батальонов морской пехоты для преодоления Днепра. В мае 2023 года Зеленский объявил о создании Корпуса морской пехоты в составе ВСУ. По данным "Украинской правды", эта идея нашла поддержку у командующего морской пехотой генерала Юрия Содоля и разозлила командующего ВМС Украины Алексея Неижпапу.

Провал с планированием и логистикой

Операция по высадке украинских войск в Крынках началась в октябре 2023 года, в ней принимали участие, в частности, украинские военные, прошедшие подготовку в Великобритании. Как рассказали "Украинской правде" два источника в командовании 36-й бригады ВСУ и оборонном комитете Рады, задачей-максимум этой операции была попытка выхода к Перекопскому перешейку, соединяющему Крым с материком. Издание называет слабыми сторонами операции ее планирование и организацию логистики, в частности нехватку лодок.

Как пишет "Украинская правда", в беседах с ее журналистами бойцы рядового состава ВСУ, принимавшие участие в операции, отзывались о планах командования нецензурными словами. По данным издания, командование морской пехоты составило списки необходимого снаряжения, но они не были переданы западным партнерам. Посредником при передаче этих списков должны были стать украинские ВМС, которыми командует Неижпапа. При этом источники упоминают "непростые отношения" между Содолем и Неижпапой.

Мертворожденная операция

Прошлой зимой ситуация на левом берегу Днепра стала серьезно ухудшаться для украинской стороны. По оценке издания, в мае этого года она стала катастрофической, а в июле последние украинские морпехи покинули левый берег Днепра. Комбриг одной из украинских бригад, участвовавшей в операции, назвал ее "мертворожденным ребенком". Источник в оборонном комитете Рады объяснил причины проведения операции в Крынках тем, что Украина в условиях нехватки людей и боеприпасов не может долгое время находиться в обороне. В конечном счете оборона может "посыпаться", как это происходит сейчас в Донбассе, сказал источник.

Бои в Крынках

Украинские силы попытались закрепиться в районе Крынок после прорыва Каховской ГЭС летом 2023 года. Мирные жители к этому моменту уже покинули населенный пункт. ВСУ направляли все новые силы, чтобы удержать плацдарм, однако не имели успеха из-за интенсивной работы российской артиллерии. Президент РФ Владимир Путин выражал удивление тем, что Киев посылает на истребление хорошо подготовленных бойцов.

20 февраля занимавший на тот момент пост министра обороны России Сергей Шойгу доложил Путину об освобождении Крынок. Он сообщил, что с лета прошлого года противник потерял в районе населенного пункта 3,4 тыс. человек и что освобождение Крынок фактически поставило точку в украинском контрнаступлении.

В конце февраля губернатор Херсонской области Владимир Сальдо отмечал, что село Крынки и его окрестности полностью зачищены, однако украинские войска продолжают попытки высадиться на островах в пойме Днепра. 12 июля Сальдо сообщил, что ВСУ прекратили попытки переправить крупные группы на левый берег Днепра в Херсонской области после провала в Крынках.