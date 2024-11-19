Володин не исключил применение Россией новых систем вооружений в ответ на удары западными ракетами

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Решение уходящего в отставку Байдена разрешить удары вглубь России ракетами не изменит ситуацию на поле боя, но усугубит судьбу Украины и ее будущее. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Россия обязательно ответит на удары западными ракетами по своей территории, конкретные меры разработает Минобороны. При этом не исключено, что Россия использует новые системы вооружений, которые до сегодняшнего дня на территории Украины не применялись. О каких именно вооружениях идет речь, спикер Госдумы не пояснил, но украинские ресурсы в один голос заявляют, что это может быть тактическое ядерное оружие. Тем более, что Россия недавно внесла изменения в свою ядерную доктрину.
— написал Володин в своем ТГ-канале.
По словам спикера Госдумы, Байден, стоя одной ногой на краю могилы, снятием ограничений на применение ракет по России решил утащить с собой не только Америку, но и весь мир. Потому что этот шаг обязательно приведет к эскалации конфликта.
— добавил политик.