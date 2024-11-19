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Военное обозрение

Володин не исключил применение Россией новых систем вооружений в ответ на удары западными ракетами

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Источник изображения: topwar.ru

Решение уходящего в отставку Байдена разрешить удары вглубь России ракетами не изменит ситуацию на поле боя, но усугубит судьбу Украины и ее будущее. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Россия обязательно ответит на удары западными ракетами по своей территории, конкретные меры разработает Минобороны. При этом не исключено, что Россия использует новые системы вооружений, которые до сегодняшнего дня на территории Украины не применялись. О каких именно вооружениях идет речь, спикер Госдумы не пояснил, но украинские ресурсы в один голос заявляют, что это может быть тактическое ядерное оружие. Тем более, что Россия недавно внесла изменения в свою ядерную доктрину.

О решении Байдена разрешить Украине наносить удары вглубь нашей страны ракетами США: если это произойдет, то Россия вынуждена будет ответить. Как — это вопрос к Министерству обороны. Не исключено использование новых систем вооружения, которые по территории Украины Российская Федерация не применяла,

— написал Володин в своем ТГ-канале.

По словам спикера Госдумы, Байден, стоя одной ногой на краю могилы, снятием ограничений на применение ракет по России решил утащить с собой не только Америку, но и весь мир. Потому что этот шаг обязательно приведет к эскалации конфликта.

Что касается применения оружия, о котором идет речь, — оно и так уже используется. Расширение его применения, конечно, может нанести ущерб, но ситуацию на поле боя не поменяет, а только усугубит судьбу Украины и ее будущее. И окончательно разрушит российско-американские отношения,

— добавил политик.

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