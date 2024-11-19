Байден только что взвинтил ставки в конфликте, который унаследует Трамп, дав зеленый свет на удары ATACMS по России (CNN, США)

CNN: Трамп унаследует конфликт, ставки в котором выросли после решения Байдена

Разрешение Байдена бить американскими ракетами большой дальности в тыл России само по себе весьма провокационно, сообщает CNN. Москва обязательно найдет, чем на него ответить. Но это будет уже головной болью Трампа.

Ник Пейтон Уолш (Nick Paton Walsh)

Решение президента США Джо Байдена разрешить Украине бить американскими ракетами большой дальности по России вписывается в знакомую схему.

Белый дом месяцами отказывался удовлетворить запросы Киева, опасаясь, что это чревато эскалацией. Киев во всеуслышание осуждал подход Вашингтона, и как раз когда сложилось впечатление, что тема закрыта, администрация Байдена внезапно дала добро.

Запрос Украины на ракетные системы HIMARS, танки “Абрамс”, истребители F16 — всякий раз мы наблюдали одну и ту же схему отказа и отговорок, а затем внезапного согласия — казалось бы, в последний момент, когда поезд уже ушел.

Смогут ли армейские тактические ракетные комплексы ATACMS переломить ситуацию, если начнут поражать цели в российском тылу?

Ответ сложен и, возможно, объясняет, почему администрация Байдена не торопилась давать разрешение.

Во-первых, запас ATACMS, который Украина может получить в свое распоряжение, ограничен. Поэтому даже разрешение Киеву на дальние удары в тыл России не принесет мгновенных перемен на поле боя. Белый дом не уточнил, о каком именно варианте ATACMS идет речь, но, согласно сайту производителя, максимальная дальность ракеты составляет до 300 километров.

Аналитики составили список российских целей, которые попадают в зону поражения этих ракет (Институт изучения войны насчитал несколько сотен) — даже после того, как администрацию Байдена проинформировали о том, что российские аэродромы из зоны действия ATACMS были эвакуированы вглубь страны.

Но Украина в любом случае не получит достаточно ракет, чтобы изменить ход конфликта.

Во-вторых, Украина уже может поражать цели в глубине России отечественными беспилотниками — к тому же более дешевыми. США согласились помочь профинансировать разработку устройств, которые уже устроили хаос вокруг московских аэропортов и навели шороху на энергетическую инфраструктуру страны.

В-третьих, разрешение бить высокоточными ракетами США в тыл России само по себе весьма провокационно.

Верно, что сейчас Москва довольно слаба в военном отношении и едва ли будет стремиться к полноценному конфликту с НАТО или США.

Но в какой-то момент Кремль попытается восстановить сдерживание. Московские разведка уже обвинялась в диверсиях против гражданских целей по всей Европе — включая недавние сообщения о заложенной взрывчатке на самолетах курьерских линий Европы.

Администрация Байдена верно поступила, взвешивая практическую выгоду от дальних ударов против сопутствующего ущерба гражданскому населению в странах НАТО, если Россия посчитает себя обязанной так или иначе ответить.

Так что решение было вовсе не столь простым и само собой разумеющимися, как утверждали некоторые в Киеве. Их подспудная цель, по-видимому, заключалась в том, чтобы убедить администрацию Байдена повысить ставки в украинском конфликте — так сказать, снять перчатки.

Белый дом всячески подчеркивает, что решение ускорилось развертыванием северокорейских войск под Курском, и что это ответ США на эскалацию Москвы (в РФ ранее обращали внимание на то, что у США нет подтверждений тому, что на СВО якобы присутствуют военные из КНДР. А в КНДР называли обвинения в адрес Пхеньяна в отправке военных в Россию "грязными маневрами" США, чтобы замаскировать собственные преступления и затянуть конфликт на Украине. – Прим. ИноСМИ).

Западные чиновники отметили, что переброска северокорейских войск представляет собой расширение украинского конфликта и вовлекает в конфликт противников США в Индо-Тихоокеанском регионе — тем самым придавая ему более глобальный характер с точки зрения Вашингтона.

По мнению Байдена, это эскалация в ответ на эскалацию.

И то обстоятельство, что он так долго медлил из-за чрезвычайного символизма этого разрешения, только усиливает значимость решения, которое он принял.

Избранный президент Дональд Трамп, возможно, думает, что сможет договориться о мире, но он унаследует конфликт, ставки в котором только что значительно возросли.