Войти
Военное обозрение

МИД Ирана: ответ Тегерана на атаку Израиля последует независимо от прихода Трампа к власти в США

287
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Ответ Тегерана на атаку военных Израиля, которая произошла в октябре, последует независимо от прихода республиканца Дональда Трампа к власти в США. Его победа на американских президентских выборах никак не повлияет на планы иранского руководства отомстить израильтянам.

Такое заявление сделал во время пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в ответ на вопрос о возможном отказе от ответного удара по Израилю из-за прихода к власти новой американской администрации.

По его словам, Тегерану не требуется чьего-либо разрешения на защиту суверенитета и обеспечение безопасности своего государства.

Мы обязательно дадим решительный ответ на агрессию против Ирана

- заявил дипломат, уверив в неизбежности мести за израильский удар.

Ранее командующий Корпусом стражи исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами пообещал в ближайшее время отомстить Израилю за октябрьскую атаку ЦАХАЛ. Эти намерения подтвердил и главнокомандующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави. Он пригрозил израильтянам сокрушительным ударом.

Незадолго до этого руководитель иранской Организации по ядерной энергии Мохаммад Эслами высказал протест в отношении попыток Британии, Франции и Германии оказать влияние на ядерную программу Исламской Республики. Он пообещал принять ответные меры, если эта «евротройка» станет продвигать через МАГАТЭ резолюции, направленные против Ирана.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Израиль
Иран
США
Франция
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
Ядерный щит
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 08:24
  • 5689
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.11 03:31
  • 1
WSJ: США ведут "войну чужими руками" на Украине из желания ослабить Россию
  • 19.11 02:43
  • 1
В США раскритиковали «ничего не бомбящий» российский бомбардировщик
  • 18.11 18:15
  • 75
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 18.11 17:52
  • 305
Космонавтика Илона Маска
  • 18.11 16:08
  • 0
Технологии, без которых нет будущего
  • 18.11 07:17
  • 2
Российские бойцы оценили «Сармат-3»
  • 17.11 10:07
  • 3
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 16.11 18:28
  • 2748
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 16:28
  • 0
Трамп «у руля» или ядерный зонтик в Европе
  • 16.11 02:46
  • 2
В США ситуацию с российским танком Т-14 «Армата» описали словами Шекспира
  • 15.11 17:18
  • 683
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.11 12:34
  • 1369
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.11 10:15
  • 7
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 15.11 08:14
  • 2
Летчик-испытатель считает, что Су-57 превосходит китайскую новинку J-35