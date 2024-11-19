МИД Ирана: ответ Тегерана на атаку Израиля последует независимо от прихода Трампа к власти в США

Источник изображения: topwar.ru

Ответ Тегерана на атаку военных Израиля, которая произошла в октябре, последует независимо от прихода республиканца Дональда Трампа к власти в США. Его победа на американских президентских выборах никак не повлияет на планы иранского руководства отомстить израильтянам.

Такое заявление сделал во время пресс-конференции официальный представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи в ответ на вопрос о возможном отказе от ответного удара по Израилю из-за прихода к власти новой американской администрации.

По его словам, Тегерану не требуется чьего-либо разрешения на защиту суверенитета и обеспечение безопасности своего государства.

Мы обязательно дадим решительный ответ на агрессию против Ирана

- заявил дипломат, уверив в неизбежности мести за израильский удар.

Ранее командующий Корпусом стражи исламской революции (КСИР) генерал-лейтенант Хосейн Салами пообещал в ближайшее время отомстить Израилю за октябрьскую атаку ЦАХАЛ. Эти намерения подтвердил и главнокомандующий вооруженными силами Ирана Абдулрахим Мусави. Он пригрозил израильтянам сокрушительным ударом.

Незадолго до этого руководитель иранской Организации по ядерной энергии Мохаммад Эслами высказал протест в отношении попыток Британии, Франции и Германии оказать влияние на ядерную программу Исламской Республики. Он пообещал принять ответные меры, если эта «евротройка» станет продвигать через МАГАТЭ резолюции, направленные против Ирана.