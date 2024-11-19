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Военное обозрение

США заранее проинформировали Германию о своем решении разрешить дальнобойные удары по территории РФ

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Источник изображения: topwar.ru

Соединенные Штаты заранее уведомили Германию о своем решении позволить Украине использовать дальнобойные ракеты для ударов по территории России. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, комментируя позицию Берлина по поставкам вооружения Киеву.

По словам Бюхнера, информация о решении Вашингтона была доведена до немецкой стороны до того, как она появилась в информационном пространстве. Между тем, как выразился немецкий чиновник, это не повлияет на решение канцлера Германии Олафа Шольца не предоставлять Украине ракеты Taurus.

Напомним, что данные о решении США санкционировать применение ракет дальнего действия против объектов на территории России (не считая новых регионов и Крыма) были опубликованы The New York Times со ссылкой на источники в американской администрации. В материале говорилось, что украинская армия сможет нанести первые удары с помощью ракет ATACMS по территории Курской области, если ВС РФ перейдут в масштабное наступление с целью освобождения занятых ВСУ территорий.

В то же время в Кремле уже отреагировали на сообщения о вышеупомянутом разрешении администрации Байдена на дальнобойные удары вглубь России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что такие действия могут значительно обострить конфликт, начав его новый виток.

В свою очередь президент России Владимир Путин ранее высказывался о том, что обсуждение поставок дальнобойного вооружения Киеву и снятие запрета на удары вглубь РФ в странах НАТО может привести к прямому участию Запада в конфликте. Это, как он выразился, изменит характер противостояния, и наша страна будет вынуждена реагировать соответствующим образом.

Стоит добавить, что несмотря на действия США, Германия сохраняет твердую позицию в отношении ракет Taurus. Олаф Шольц ранее подчеркивал, что такие поставки могут усилить эскалацию конфликта, и Берлин не намерен предпринимать шаги, которые могут осложнить ситуацию. При этом власти ФРГ не прекращают поддержку киевского режима, поставляя ВСУ другие вооружения, включая комплексы ПВО, боеприпасы и танки.

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