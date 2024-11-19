МО Польши: одобрение США ударов вглубь РФ не изменит ход конфликта на Украине

По мнению главы оборонного ведомства Владислава Косиняк-Камыша, такое решение могло бы внести перелом в ход боевых действий, если бы оно было принято раньше

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Решение президента США Джо Байдена одобрить применение тактических баллистических ракет ATACMS с украинской территории для ударов вглубь РФ не станет переломным моментом конфликта на Украине. Такое мнение выразил глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Я не думаю, что это будет переломным моментом", - сказал министр журналистам, трансляцию его выступления вел телеканал TVP Info. По мнению Косиняк-Камыша, такое решение могло бы внести перелом в ход боевых действий, если бы оно было принято раньше.