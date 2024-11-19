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ЦАМТО

Минобороны Перу получило предварительные предложения на предстоящий тендер по закупке 24 многоцелевых истребителей

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Многоцелевой истребитель Rafale, вооруженный ракетами ASMPA
Многоцелевой истребитель Rafale, вооруженный ракетами ASMPA.
Источник изображения: Фото: mbda-systems.com

ЦАМТО, 18 ноября. Французская компания Dassault Aviation передала Минобороны Перу предварительное предложение по поставке 24 многоцелевых истребителей "Рафаль" F4.

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на заявление начальника штаба (командующего) ВВС Перу генерала Карлоса Энрике Чавеса Катериано, хотя процесс отбора официально еще не начался, все три кандидата из короткого списка уже представили свои первоначальные предложения. Изначально ВВС Перу рассматривали предложения 11 производителей.

Напомним, что министр обороны Перу Вальтер Астудилло Чавес, выступая перед Комиссией по обороне, внутреннему порядку, альтернативному развитию и борьбе с наркотиками в сентябре этого года подтвердил, что в оборонном бюджете на 2025 год будет предусмотрено приобретение 24 современных истребителей для ВВС страны.

Министр не уточнил, какой тип самолета планируется закупить, ограничившись указанием на то, что "самолеты должны обеспечить требуемый уровень сдерживания потенциальных противников в регионе".

В общей сложности по итогам международного тендера для ВВС Перу планируется приобрести 20 одноместных и 4 двухместных истребителя. В короткий список претендентов включены F-16V Блок.70 американской корпорации Lockheed Martin, JAS-39 "Грипен" шведской Saab и "Рафаль" F4 французской Dassault Aviation.

Бюджет приобретения предварительно оценивается в 3,5 млрд. долл. Закупку планируется профинансировать за счет кредитов национального банка Banco de la Nacion и размещения суверенных облигаций. Предполагается, что около 2 млрд. долл. на финансирование проекта будет выделено в бюджете 2025 года (первая партия из 12 самолетов), а оставшаяся сумма – в бюджете на 2026 год.

Первый самолет командование ВВС Перу предполагает получить до конца первой половины 2026 года. В комплект поставки также войдут авиатренажер, руководства и техническая документация, вооружение, пакеты логистики и обучение. Приобретение будет включать реализацию подрядчиком офсетных программ, предусматривающих передачу ряда технологий и организацию промышленного сотрудничества в секторах авиационной и аэрокосмической промышленности.

В настоящее время на вооружении ВВС Перу состоят истребители Мираж-2000P/DP, приобретенные во Франции новыми в 1982 году и принятые на вооружение в 1986-1987 гг., до 19 МиГ-29 различных версий, а также неизвестное количество пригодных к полетам Су-25.

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