Саудовская Аравия оснастила южнокорейские системы залпового огня K239 Chunmoo дальнобойными ракетами CTM-290

Источник изображения: topwar.ru

Недавние изображения, опубликованные в социальных сетях, подтверждают, что Саудовская Аравия оснастила приобретенные у Южной Кореи системы залпового огня K239 Chunmoo тактическими баллистическими ракетами CTM-290. Это первое публичное свидетельство использования данной конфигурации на территории королевства, что свидетельствует о значительном расширении его возможностей по нанесению дальних ударов, пишет Army Recognition.

В материале говорится, что разработанная южнокорейской компанией Hanwha Aerospace, система K239 Chunmoo представляет собой современную платформу залпового огня, способную применять широкий спектр боеприпасов. В её арсенале – неуправляемые ракеты калибра 130 мм и 227 мм, управляемые ракеты калибра 239 мм, а также тактические баллистические ракеты калибра 600 мм, такие как CTM-290.

Последняя оснащена фугасной боевой частью и использует гибридную систему навигации GPS/ИНС (инерциальную навигационную систему), что обеспечивает высокую точность, включая поражение движущихся целей. Дальность её действия составляет до 290 километров, а вероятное отклонение (CEP) – около 9 метров, что делает эту ракету мощным инструментом для дальних точечных ударов.

Как пишут авторы статьи, Саудовская Аравия активно модернизирует свои артиллерийские возможности, приобретая передовые системы вооружений. В марте 2022 года страна сообщила о покупке системы K239 Chunmoo, а недавняя интеграция ракет CTM-290 знаменовала новый этап в укреплении её оборонного потенциала. Такая модернизация значительно усиливает способности королевства в области дальнего огневого поражения и сдерживания потенциальных угроз.

В то же время Саудовская Аравия не единственная страна региона, внедряющая K239 Chunmoo в свои вооружённые силы. Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) также используют эту систему с баллистическими ракетами, что отражает общую тенденцию среди стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (GCC) к модернизации своей военной техники. Эти шаги продиктованы необходимостью реагировать на изменяющиеся условия безопасности в регионе.