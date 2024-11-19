Сенатор Бондарев заявил, что дальнобойное оружие станет законной целью для ВС РФ

Решение о возможности применения дальнобойного оружия вглубь РФ было инициировано самими американцами, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности

МОСКВА, 18 ноября. /ТАСС/. Маршруты военных поставок для украинской армии известны Вооруженным силам РФ, поэтому дальнобойное оружие станет такой же законной целью для России, как и другие виды вооружений. Об этом ТАСС заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев, комментируя решение администрации президента США Джо Байдена о возможности ударов дальнобойным оружием вглубь РФ.

"Для Вооруженных сил России, логистика обеспечения и обслуживания военных поставок для ВСУ давно известна. Поэтому дальнобойное оружие станет такой же мишенью, как и все остальные цели, по которым мы регулярно отрабатыватываем. <…> В любом случае у России достаточно передовых средств для отражения атак любых видов вооружений, включая дальнобойное", - сказал Бондарев.

Как отметил сенатор, последствия возможного запуска дальнобойного оружия с территории Украины или за ее пределами подробно обозначены в новой ядерной доктрине РФ, "с которой, несомненно, все спецслужбы и центры принятия решений в США и Европе уже ознакомились".

По мнению Бондарева, решение о возможности применения дальнобойного оружия вглубь РФ было инициировано самими американцами. "Сами же американцы и были инициаторами этой идеи, которая начала распространяться через Зеленского несколько месяцев назад - так же, как и идея поставок истребителей F-16 Украине. А в период смены власти в США, это им становится даже на руку - создают проблему как для России, так и новому президенту США, к которому потом с этим разбираться", - заключил политик.

17 ноября газета The New York Times со ссылкой на источники сообщила, что Байден разрешил наносить удары с территории Украины вглубь РФ тактическими баллистическими ракетами ATACMS. В свою очередь источники газеты Le Figaro утверждают, что Франция и Великобритания разрешили удары тактическими ракетами SCALP и Storm Shadow. Официальных подтверждений этой информации со стороны Вашингтона, Парижа и Лондона пока не последовало.

Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что заявление президента о последствиях ударов западным оружием вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.