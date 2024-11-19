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Украина может нанести удар американскими тактическими ракетами ATACMS вглубь российской территории в ближайшие дни. Об этом со ссылкой на источники сообщает агентство Reuters. В публикации отмечается, что первой целью, вероятно, станут объекты в Курской области.

Напомним, накануне ряд СМИ сообщил, что пока еще действующий президент США Джо Байден разрешил Киеву использовать американские ракеты для нанесения ударов вглубь российской территории. Следом, по утверждениям европейской прессы, аналогичную отмашку Украине дали Франция и Великобритания.

При этом и в публикациях американских СМИ, и в сообщениях европейской прессы в качестве первостепенной цели упоминается именно Курская область, где ВСУ рассчитывают удержать занятые территории хотя бы до инаугурации Дональда Трампа.

Стоит отметить, что в окружении избранного президента Штатов это решение не просто не поддержали, его, мягко говоря, раскритиковали. В частности, сын Дональда Трампа назвал политиков, которые дали соответствующую отмашку Киеву имбецилами.

Добавим, что Киев на протяжении последних нескольких месяцев активно добивался от Запада разрешения на нанесение ударов западными ракетами вглубь территории РФ. Этот пункт был ключевым в так называемом плане победы Зеленского. Однако до последнего времени США и их союзники не решались повышать ставки в украинском конфликте.

По мнению экспертов, выдача Киеву разрешения на атаки российской территории стала следствием текущих неудач украинской армии в зоне проведения специальной военной операции. ВСУ отступают практически на всех направлениях и несут тяжелые потери.

Необходимо напомнить, что летом этого года, комментируя возможные атаки российской территории западными ракетами, президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что в Москве этот факт расценят как прямое вступление НАТО в конфликт против РФ.