Войти
ЦАМТО

Глава Пентагона Остин: США поставят Австралии АПЛ класса "Вирджиния", несмотря на имеющиеся проблемы

273
0
0
Американская подводная лодка типа "Вирджиния"
Американская подводная лодка типа "Вирджиния".
Источник изображения: © Public domain/U.S. Navy photo by General Dynamics Electric Boat

ЦАМТО, 18 ноября. Глава Пентагон Ллойд Остин заявил, что США смогут поставить Австралии АПЛ класса "Вирджиния" несмотря на проблемы в реализации программы их строительства, передает "РИА Новости".

"Я уверен, что мы сможем выполнить свои обязательства. Мы осознаем, что при строительстве возникли проблемы и делаем шаги для их решения. Мы инвестируем больше, чтобы ускорить производство для достижения наших целей в будущем", – заявил Л.Остин 17 ноября на пресс-конференции после встречи с министрами обороны Австралии и Японии в австралийском городе Дарвин.

Как отмечает "РИА Новости", США столкнулись с кризисом реализации программ строительства атомных подводных лодок классов "Колумбия" и "Вирджиния" из-за отставания от графика, значительных перерасходов, нехватки специалистов и других проблем, следует из опубликованных выдержек стенограммы засекреченного брифинга комитета по ассигнованиям палаты представителей. В частности, как указано в документе, опубликованном американским конгрессом, ВМС США за следующие шесть лет будут вынуждены потратить на 17 млрд. долл. больше на строительство атомных субмарин класса "Вирджиния".

Также были выявлены проблемы в цепочках поставок для строительства субмарин, заключения контрактов, дизайна и проектирования, а система отчетности ВМС "в лучшем случае неясная и несовершенная, а в худшем – вводящая в заблуждение", следует из опубликованного документа.

В октябре газета Washington Post сообщила, что флот ударных атомных подводных лодок ВМС США недостаточно укомплектован для отражения угроз в существующей геополитической реальности. Колумнист издания Джордж Уилл писал, что в США в настоящее время имеется 50 ударных подводных лодок, но командование ВМС считает, что для решения сегодняшних задач и парирования возможных угроз необходимо иметь 66 субмарин такого класса, сообщает агентство.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Колумбия
США
Япония
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 19.11 08:24
  • 5689
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 19.11 03:31
  • 1
WSJ: США ведут "войну чужими руками" на Украине из желания ослабить Россию
  • 19.11 02:43
  • 1
В США раскритиковали «ничего не бомбящий» российский бомбардировщик
  • 18.11 18:15
  • 75
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 18.11 17:52
  • 305
Космонавтика Илона Маска
  • 18.11 16:08
  • 0
Технологии, без которых нет будущего
  • 18.11 07:17
  • 2
Российские бойцы оценили «Сармат-3»
  • 17.11 10:07
  • 3
Ответ на достаточно распространенное мнение, а именно: "Недостатки выдают за достоинства. Российские лампасы выдали малокомпетентные требования по сверхманевренности в ущерб не видимости, которые на Украине никак не пригодились."
  • 16.11 18:28
  • 2748
Как насчёт юмористического раздела?
  • 16.11 16:28
  • 0
Трамп «у руля» или ядерный зонтик в Европе
  • 16.11 02:46
  • 2
В США ситуацию с российским танком Т-14 «Армата» описали словами Шекспира
  • 15.11 17:18
  • 683
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 15.11 12:34
  • 1369
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.11 10:15
  • 7
Россия вернется к созданию сверхзвуковых лайнеров
  • 15.11 08:14
  • 2
Летчик-испытатель считает, что Су-57 превосходит китайскую новинку J-35