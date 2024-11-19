Глава Пентагона Остин: США поставят Австралии АПЛ класса "Вирджиния", несмотря на имеющиеся проблемы

ЦАМТО, 18 ноября. Глава Пентагон Ллойд Остин заявил, что США смогут поставить Австралии АПЛ класса "Вирджиния" несмотря на проблемы в реализации программы их строительства, передает "РИА Новости".

"Я уверен, что мы сможем выполнить свои обязательства. Мы осознаем, что при строительстве возникли проблемы и делаем шаги для их решения. Мы инвестируем больше, чтобы ускорить производство для достижения наших целей в будущем", – заявил Л.Остин 17 ноября на пресс-конференции после встречи с министрами обороны Австралии и Японии в австралийском городе Дарвин.

Как отмечает "РИА Новости", США столкнулись с кризисом реализации программ строительства атомных подводных лодок классов "Колумбия" и "Вирджиния" из-за отставания от графика, значительных перерасходов, нехватки специалистов и других проблем, следует из опубликованных выдержек стенограммы засекреченного брифинга комитета по ассигнованиям палаты представителей. В частности, как указано в документе, опубликованном американским конгрессом, ВМС США за следующие шесть лет будут вынуждены потратить на 17 млрд. долл. больше на строительство атомных субмарин класса "Вирджиния".

Также были выявлены проблемы в цепочках поставок для строительства субмарин, заключения контрактов, дизайна и проектирования, а система отчетности ВМС "в лучшем случае неясная и несовершенная, а в худшем – вводящая в заблуждение", следует из опубликованного документа.

В октябре газета Washington Post сообщила, что флот ударных атомных подводных лодок ВМС США недостаточно укомплектован для отражения угроз в существующей геополитической реальности. Колумнист издания Джордж Уилл писал, что в США в настоящее время имеется 50 ударных подводных лодок, но командование ВМС считает, что для решения сегодняшних задач и парирования возможных угроз необходимо иметь 66 субмарин такого класса, сообщает агентство.