Директор ФСВТС Дмитрий Шугаев: доля стран ЮВА в портфеле оружейных заказов РФ составляет почти 50%

ЦАМТО, 18 ноября. Доля стран Юго-Восточной Азии (ЮВА) в общем портфеле оружейных заказов России составляет порядка 50%, заявил "РИА Новости" директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев в рамках авиасалона Airshow China-2024.

"Страны Юго-Восточной Азии являются нашими традиционными партнерами и по-прежнему проявляют заинтересованность в приобретении российской продукции военного назначения. Доля этих стран в российском портфеле экспортных заказов составляет порядка 50%", – сказал Д.Шугаев.

Он отметил, что российско-китайские отношения носят характер двустороннего всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. При этом особое место занимает военно-техническое сотрудничество, которое неизменно остается взаимовыгодным.

"Россия традиционно поставляет в Китай современные виды вооружения, военной техники и технологий. Поставки осуществляются в строгом соответствии с контрактными обязательствами", – добавил Д.Шугаев.

По его словам, Россия и Китай взаимодействуют уже более 30 лет и добились значительных результатов, что отвечает интересам двух стран и является важной гарантией поддержания международного стратегического баланса в мире.