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ЦАМТО

В КВЦ "Патриот" прошло заседание Комиссии Минобороны России по инновационным проектам и технологиям

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генерал-майор Александр Осадчук
генерал-майор Александр Осадчук.
Источник изображения: МО РФ

ЦАМТО, 18 ноября. В КВЦ "Патриот" 15 ноября состоялось очередное заседание Комиссии Минобороны РФ по инновационным проектам и технологиям, посвященное реализации инициативных разработок, выполняемых российскими предприятиями в интересах решения задач СВО.

Как сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ, в работе Комиссии приняли участие представители органов военного управления Минобороны России, Госкорпорации "Росатом", высших учебных заведений Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, организаций и предприятий промышленности из различных субъектов Российской Федерации.

В ходе заседания начальник Главного управления инновационного развития Минобороны России генерал-лейтенант Александр Осадчук отметил динамичную работу предприятий и организаций по обеспечению перспективными разработками войск (сил), участвующих в специальной военной операции. По его словам, в настоящее время органами военного управления проводятся 424 инициативные работы.

Участники мероприятия выступили с докладами о результатах внедрения в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники, разработанных отечественными предприятиями в инициативном порядке.

В ходе заседания были рассмотрены предложения органов военного управления о проведении (открытии) инициативных работ. Участники ознакомились с инновационными проектами различных организаций, претендующих на выполнение работ в инициативном порядке в интересах ВС РФ, а также провели оценку работы экспертных групп Комиссии.

Комиссия Минобороны России по инновационным проектам и технологиям является действенным инструментом Минобороны России по отбору и реализации инициативных разработок, предлагаемых предприятиями и организациями промышленности.

Организация деятельности Комиссии, информационно-аналитическое, научно-методическое и организационно-техническое обеспечение ее работы осуществляется Главным управлением инновационного развития Министерства обороны Российской Федерации.

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