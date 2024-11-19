Разрешение Байдена на использования Украиной дальнобойных ракет для ударов по РФ направлено на "сдерживание" КНДР - СМИ

Вашингтон. 18 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент США Джо Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории в целях "сдерживания" КНДР, сообщают американские СМИ со ссылками на источники из числа официальных лиц.

Так Axios пишет: "Мотивом этого решения было желание удержать Северную Корею от отправки дополнительных войск в Россию для участия в войне против Украины".

Портал уточняет, что таким образом официальные лица в США надеются, что "Пхеньян может пересмотреть свое решение об отправке войск в Россию и российская контратака в Курске провалится".

The Washington Post отмечает, что ослабление ограничений на использование Киевом ракет ATACMS для поражения целей на территории России, "является значительным изменением в политике США".

Это решение связано с тем, что администрация Байдена считает, что военные КНДР уже участвуют в боевых действиях, и "опасается, что в поддержку этих усилий могут последовать дополнительные подразделения северокорейского спецназа", пишет издание.

Газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники сообщила в воскресенье, что Байден санкционировал применение украинскими военными ракет ATACMS для нанесения ударов по российской территории.

По данным источников NYT, Украина сможет использовать эти ракеты только для ударов по Курской области. Однако впоследствии, добавили источники издания, Байден может разрешить украинским войскам использовать ATACMS для ударов по "другим местам" на территории РФ.

С заявлением о том, что КНДР якобы отправляет в Россию военных для участия в конфликте на Украине без каких-либо доказательств ранее выступила Национальная разведывательная служба Южной Кореи.

В пятницу агентство "Ренхап" сообщило, что Байден, президент Южной Кореи Юн Сок Ель и премьер-министр Японии Сигэру Исиба "на полях" саммита АТЭС в Перу обсудят вопрос о военных КНДР, которые, по их утверждениям, находятся на территории России.

В субботу глава японского МИД Такэси Ивая заявил, что в Токио обеспокоены сообщениями о возможном присутствии военнослужащих КНДР на российской территории.