В команде Трампа допустили пересмотр решения Байдена об ударах оружием США по РФ

Представитель переходной команды допустил, что "пересматриваться будет практически все"

ВАШИНГТОН, 17 ноября. /Корр. ТАСС Дмитрий Кирсанов/. Следующий президент США Дональд Трамп может подвергнуть пересмотру решение своего предшественника Джо Байдена об ударах американским оружием вглубь территории России. Об этом заявил ТАСС представитель переходной команды Трампа.

"Подозреваю, что пересматриваться будет практически все", - подчеркнул он. Таким образом этот источник ответил на вопрос о том, подвергнет ли администрация Трампа пересмотру разрешение Байдена наносить удары вглубь российской территории при помощи американских тактических баллистических ракет ATACMS. Демократ Байден передаст полномочия главы государства республиканцу Трампу 20 января 2025 года.

"У США в любой конкретно взятый промежуток времени есть только один президент. До полудня 20 января 2025 года (то есть до инаугурации Трампа - прим. ТАСС) этим президентом является Джо Байден. Решение о применении этих ракет принимал он. Но [до смены президента] осталось недолго", - добавил представитель команды избранного американского лидера.

Ранее газета The New York Times сообщила, что Байден разрешил наносить удары по территории России ракетами ATACMS. В Пентагоне ТАСС отказались комментировать информацию о снятии ограничений на использование американского оружия для ударов вглубь РФ. В Белом доме и Госдепартаменте пока не ответили на запрос ТАСС на эту тему.

Трамп одержал победу на очередных президентских выборах в США, состоявшихся 5 ноября. Он нанес на них поражение кандидату от правящей Демократической партии Камале Харрис.