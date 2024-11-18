СВС: Канада развернула военный контингент на латвийско-российской границе

В Латвии под руководством Канады проходят крупнейшие учения НАТО, сообщает СВС. Их цель, как считают латвийские русофобы, реалистична: смоделировать нападение России на прибалтийскую страну. Три тысячи военнослужащих НАТО пробудут на латвийской базе до 2026 года.

Капитан Харрисон Берроуз — один из более чем 3000 военнослужащих, которые в течение последних двух недель были задействованы в военных учениях НАТО под руководством Канады на обширной, покрытой лесами военной базе "Адажи" к северо-востоку от Риги (Латвия). Цель — смоделировать нападение на прибалтийскую страну с противоположной стороны российской границы протяженностью почти 300 км.

Это первые учения, проводимые в Латвии с тех пор, как вооруженные силы страны были увеличены до многонациональной бригады во главе с Канадой. В состав бригады входят войска и техника из более чем 13 стран.

"Как минимум половины того, что вы видите здесь сегодня, этим летом еще не было", — пояснил Берроуз в интервью CBC News, имея в виду боевые машины, оружие и радарную систему, применяемые в учениях.

В течение последних шести месяцев Берроуз, который обычно несет службу на базе канадских вооруженных сил Valcartier, наблюдал за тем, как различные боевые подразделения и техника постепенно укрепляют восточный фланг НАТО.

Отвечая на вопрос о президентских выборах в США, Берроуз признал, что среди военнослужащих ходят разговоры об изменениях, которые произойдут после инаугурации избранного президента Дональда Трампа в январе.

"Солдаты это, конечно, обсуждали, но в конечном итоге нами управляет НАТО", — уточнил Берроуз.

Переизбрание Дональда Трампа пятого ноября может вызвать разлад в альянсе, состоящем из 32 членов. Ранее он предупреждал, что США оставят страны НАТО на произвол судьбы, если те не будут выделять больше средств на оборону.

Давление, ожидаемое от Трампа

В феврале во время предвыборной кампании Трамп даже заявил, что Россия может делать "всё", что захочет, с союзниками, которые не вносят должный вклад в НАТО.

Тогда Белый дом назвал эти комментарии "ужасающими и неумными". Однако генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, который ранее занимал пост премьер-министра Нидерландов и часто встречался с Трампом во время его первого президентского срока, считает, что он пытается оживить дискуссию о расходах на оборону.

"Он определенно заставит [страны НАТО] делать больше, взять на себя большую долю бремени, что вполне справедливо, — сообщил Рютте CBC News в последний день военных учений в лагере "Адажи". — На США приходится около 50 процентов экономики всей НАТО".

В 2023 году США выделили на оборону 900 с лишним миллиардов долларов, что составляет более 65 процентов от общих военных расходов НАТО.

Хотя союзники по НАТО должны тратить на оборону два процента от своего валового внутреннего продукта [ВВП], четверть членов НАТО этого не делает. В том числе и Канада, которая, как ожидается, потратит в этом году менее 1,4 процента.

Хотя Рютте утверждает, что все члены НАТО должны тратить на оборону "значительно больше", чем два процента, он отметил, что Канада возглавила многонациональную бригаду в доказательство своей приверженности приоритетам альянса.

Канадские военнослужащие пробудут в Латвии до 2026 года

Развертывание канадского военного контингента в Латвии началось в 2017 году, когда туда была переброшена боевая группа, состоящая из сотен военнослужащих.

В 2023 году Канада выделила 2,6 миллиарда долларов на расширение и продолжение развертывания войск до 2026 года.

Начальник штаба обороны Канады генерал Дженни Кариньян (Jennie Carignan) сообщила CBC News, что, по ее мнению, крупнейшее развертывание канадских войск будет продолжаться и после этого.

"Учитывая действия России и угрозы, которые мы слышим, можно ожидать, что Канада пробудет здесь еще долго".

Большинство канадских военнослужащих, размещенных в Латвии, проходят шестимесячную ротацию, а в январе Швеция впервые направит сюда 600 военнослужащих. Это будет первая инициатива страны в качестве нового члена НАТО, присоединившегося к альянсу в марте 2024 года.

Латвия, входившая в состав Советского Союза до 1991 года и имеющая большое количество русскоговорящего населения, опасается, что Кремль попытается захватить часть ее территории.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич выразил благодарность Канаде за ее обязательства и надеется на увеличение инвестиций, в частности в противовоздушную оборону.

Канадские чиновники заявили, что две дополнительные системы противовоздушной обороны будут установлены в Латвии в 2026 и 2027 годах.

"Мы все знаем, что нам нужно", — сообщил Ринкевич и добавил, что страны НАТО могут поучиться у России, которая наращивает военное производство и в 2025 году планирует потратить на оборону более шести процентов от ВВП. Президент уточнил: "Мы всё еще живем в стране надежд. К сожалению, мы должны смотреть правде в лицо".

Автор: Браяр Стюарт (Briar Stewart).