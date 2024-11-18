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Интерфакс-АВН

Шольц заявил, что в разговоре с Путиным увидел мало изменений в его позиции по Украине

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Канцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц.
Источник изображения: © AP Photo / Markus Schreiber

Брюссель. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Канцлер ФРГ Олаф Шольц в воскресенье заявил, что во время телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным 15 ноября не заметил особых изменений в его позиции по Украине.

"Разговор был очень детальным, и способствовал пониманию того, что мало что изменилось во взглядах президента России на войну. И это нехорошие новости", - приводят западные СМИ слова Шольца, сказанные журналистам перед его отлетом на саммит G20 в Бразилии.

Канцлер также сказал, что нельзя считать хорошим развитием событий, если Вашингтон будет иметь регулярный контакт с руководством России, а Европа - нет.

Телефонный разговор Путина с Шольцем состоялся в минувшую пятницу.

В воскресенье пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что телефонный разговор Путина и Шольца был откровенным и детальным.

У Пескова поинтересовались, может ли решение Шольца позвонить Путину быть связано с внутриполитической ситуацией в Германии.

В ответ пресс-секретарь президента выразил мнение, что "все элементы, наверное, складываются таким образом, что возникает политическая воля на возобновление диалога".

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Страны
Бразилия
Германия
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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