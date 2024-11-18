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Интерфакс-АВН

SpaceX перенесла на 21 ноября новый тестовый полет самой большой в мире ракеты

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Starship
Разрабатываемая компанией SpaceX многофункциональная, полностью многоразовая двухступенчатая система из сверхтяжелой ракеты-носителя Super Heavy и космического корабля Starship.
Источник изображения: SpaceX

Вашингтон. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Очередной, шестой по счету, испытательный пуск космического корабля Starship с ракетой-носителем Super Heavy, создаваемых для пилотируемых полетов на Луну, будет проведен 21 ноября по московскому времени, сообщила компания-разработчик SpaceX.

Запуск будет осуществлен со стартовой площадки Starbase компании SpaceX в Бока-Чика на юго-востоке штата Техас в среду в 17:00 по времени Восточного побережья США (в четверг в 01:00 по Москве).

Ранее запуск планировался на сутки раньше.

После одного витка вокруг Земли перспективный пилотируемый корабль Starship вслед за сходом с орбиты должен приводниться в Индийском океане к северу-западу от Австралии. Тем временем носитель Super Heavy должен вернуться на стартовый комплекс, где при посадке будет схвачен специальными рычагами вышки - роборуками системы Mechazilla.

Многоразовая ракетная система состоит из космического корабля Starship и ракеты-носителя Super Heavy. Ее высота превышает 120 метров. Она выше любой другой ракеты, когда-либо созданной в мире. Носитель Super Heavy в два раза мощнее, чем создаваемая NASA для пилотируемых полетов на Луну тяжелая ракета Space Launch System (SLS).

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