Политика милитаризации Армении представляет угрозу региональному миру и безопасности - президент Азербайджана

Баку. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в воскресенье принял американскую делегацию, возглавляемую членом Палаты представителей США Августом Пфлюгером, на встрече обсуждались отношения Баку и Вашингтона, сотрудничество в энергетике, а также армяно-азербайджанский мирный процесс.

"Касаясь ситуации на Южном Кавказе, Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан привержен мирной повестке в регионе. Президент Азербайджана также подчеркнул, что политика милитаризации Армении и гонки вооружений представляет угрозу региональному миру и безопасности", - говорится в сообщении, размещенном на сайте азербайджанского лидера.

Алиев добавил, что для подписания мирного договора Армения должна прекратить предъявлять территориальные претензии к Азербайджану, которые имеются в армянской конституции. Поэтому Армения должна на конституционной основе отказаться от территориальных претензий к Азербайджану.

Президент на встрече подчеркнул, что имеются большие перспективы для сотрудничества между Азербайджаном и США в сфере возобновляемых источников энергии (ВИЭ). В этой связи он отметил, что Азербайджан в рамках своей зеленой энергетической стратегии планирует к 2027 году довести долю ВИЭ в производстве энергии до 30%.