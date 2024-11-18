Названный на Западе «охотником за подводными коммуникациями» ОИС «Янтарь» заметили у берегов Британии и Ирландии

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Российское океанографическое исследовательское судно «Янтарь», подозреваемое на Западе в «охоте за подводными коммуникациями» и шпионаже, было отконвоировано из акватории Ирландского моря. Об этом сообщает Guardian.

ОИС «Янтарь» был замечен в районе острова Мэн британскими ВМС, в пятницу корабль ВМС Ирландии LÉ James Joyce сопроводил российское судно из исключительной экономической зоны, где оно находилось. Как утверждает британское издание, «Янтарь» патрулировал район расположения критически важных трубопроводов, а также кабелей электроснабжения и интернета.

Предполагается, что российское судно отслеживает места расположения кабелей и трубопроводов, чтобы в дальнейшем атаковать их. Как подтверждение этому британцы приводят данные, что в течение недели «Янтарь» посетил множество мест у побережья Франции, Ирландии и Великобритании. При этом он запускал беспилотники, как будто проводил разведку на объектах коммуникации НАТО.

Запад очень интересуется ОИС «Янтарь», так как данное судно неоднократно было замечено вблизи подводных коммуникационных кабелей. В НАТО подозревают, что корабль причастен к снятию информации с подводных коммуникаций и размещению подслушивающих устройств на подводных кабелях. По имеющимся на Западе данным, корабль якобы специально оборудован для выполнения подобных заданий даже на очень больших глубинах.

От себя добавим, что океанографическое исследовательское судно неограниченной зоны действия «Янтарь» официально предназначено для исследования мирового океана, в том числе дна на больших глубинах. Водоизмещение – 5,2 тысячи тонн, длина – 108,1 м, ширина – 17,2 м.