Команда Трампа изучает вопрос, может ли она судить нынешних и бывших военных из-за обстоятельств ухода США из Афганистана - СМИ

Вашингтон. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - В окружении избранного президента США Дональда Трампа рассматривают возможность суда над действующими и бывшими высокопоставленными американскими военными в связи с событиями, связанными с выводом контингента США из Афганистана, сообщает NBC со ссылкой на источники.

"Переходная команда Трампа составляет список офицеров, служащих или ушедших в отставку, кто непосредственно участвовал в уходе из Афганистана. Изучается вопрос, можно ли их судить за это, заявил представитель властей США и лицо, осведомленное об этих планах", - информирует телеканал.

По их словам, помощники Трампа хотят узнать, можно ли обвинить этих высокопоставленных военных в том числе в измене.

"Они взялись за это дело очень серьезно", - заявил собеседник NBC, уточнив, что в будущей администрации хотят тем самым "подать пример".

Источники уточнили, что к этой инициативе подключился экс-заместитель помощника главы Минобороны по борьбе с наркотиками и глобальными угрозами Мэтт Флинн. Также команда Трампа пытается выяснить, может ли она вернуть на службу несколько командиров для предъявления им обвинений.

NBC напоминает, что в 2020 году тогдашний президент Трамп договорился с движением "Талибан" (запрещено в РФ) о выводе 13 тыс. американских военных из Афганистана и об освобождении 5 тыс. заключенных талибов. Впоследствии Трамп резко критиковал то, как следующая администрация президента США Джо Байдена в 2021 году организовала уход американских военных. Позднее доклад специального генерального инспектора США по восстановлению Афганистана возлагал ответственность за проблемный вывод войск США на администрации и Трампа, и Байдена.