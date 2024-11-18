"Зеленые" ФРГ не намерены голосовать в Бундестаге за передачу Киеву ракет Taurus

Первый секретарь фракции Ирене Михалич отметила, что "зеленые" не будут действовать этом в вопросе вопреки позиции своего партнера по кабмину

БЕРЛИН, 17 ноября. /ТАСС/. Депутаты фракции "Союз-90/"зеленые" в Бундестаге не намерены поддерживать поставки Киеву крылатых ракет Taurus, если этого не сделают члены парламента от Социал-демократической партии Германии (СДПГ), с которой они составляют правительство. Об этом заявила первый секретарь фракции "зеленых" Ирене Михалич газете Der Tagesspiegel.

"Мы как раз обсуждаем с блоком ХДС/ХСС и СДПГ возможности вместе довести до конца принятие законов. При этом ясно, что это требует большинства среди демократических партий", - заметила она. "Ясно также, что мы, как и прежде, с СДПГ образуем правительство и соответствующим образом будем голосовать", - подчеркнула Михалич, тем самым дав понять, что "зеленые" не будут действовать в Бундестаге в вопросе поставок ракет вопреки позиции своего партнера по кабмину.

Ранее председатель фракции вышедшей из правящей коалиции Свободной демократической партии (СвДП) Кристиан Дюрр заявил газете Neue Osnabr cker Zeitung, что либералы еще до досрочных парламентских выборов хотят вынести на голосование парламента вопрос о поставках Киеву ракет Taurus. Дюрр рассчитывает на то, что СвДП поддержат именно "зеленые". Многие из них, в том числе глава МИД Анналена Бербок, выступали за поставки ракет и до сих пор не голосовали за их передачу только по причине так называемой коалиционной дисциплины. Сейчас, когда произошел развал коалиции, по оценке СвДП, ситуация изменилась. Уже давно поставить ракеты требует оппозиционный блок ХДС/ХСС, не раз выносивший этот вопрос на обсуждение Бундестага.

После того как СвДП вышла из коалиции, у социал-демократов и "зеленых" нет большинства в парламенте. В то же время без голосов "экологов" ХДС/ХСС и СвДП не добиться положительного результата по резолюции. И даже если депутаты проголосуют за поставку Киеву Taurus, Шольц не обязан будет следовать позиции Бундестага, хотя давление на него в этом вопросе существенно усилится. Окончательное решение о поставках отдельных боевых систем принимает Федеральный совет безопасности, который заседает под руководством канцлера.

Шольц неоднократно отвергал возможность передачи Киеву ракет Taurus, дальность полета которых составляет около 500 км. Глава правительства заявлял, что поставка подобных систем вооружения повлечет за собой серьезный риск эскалации. Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине. Однако дальность германо-шведских ракет больше.