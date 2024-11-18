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Интерфакс-АВН

Японские войска будут регулярно вести тренировки с США в Дарвине - глава австралийского Минобороны

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Почетный караул сил самообороны Японии. Архивное фото
Почетный караул сил самообороны Японии. Архивное фото.
Источник изображения: © AP Photo / Eugene Hoshiko

Лондон. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Военные Японии начнут на регулярной основе отправляться в Дарвин на севере Австралии для совместного обучения с австралийскими и американскими военнослужащими, заявил австралийский министр обороны Ричард Марлз.

"Сегодня мы объявляем, что служащие Амфибийной бригады быстрого развертывания Японии будут периодически дислоцироваться в Австралии", - приводят западные СМИ его слова с совместной пресс-конференции с шефом Пентагона Ллойдом Остиным и министром обороны Японии Гэн Накатани.

Марлз отметил, что более активные тренировки военных трех стран дают "по-настоящему фантастическую возможность для совместной обороны".

Остин со своей стороны выразил уверенность, что США предоставят возможности, предусмотренные оборонным партнерством AUKUS (Австралия, Британия и США): оно предусматривает продажу США для Австралии от трех до пяти подводных лодок класса Virginia, а также строительство нового класса субмарин.

Остин также добавил, что Пентагон сосредоточен "на гладкой и эффективной передаче власти" в США после победы республиканца Дональда Трампа на выборах.

СМИ напоминают, что это 14-я подобная встреча с участием трех стран. На предыдущей в июне в Сингапуре встрече стороны выражали беспокойство ситуацией в Восточно-Китайском море.

В Дарвине по шесть месяцев в году развернуты 2 тыс. морских пехотинцев США.

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