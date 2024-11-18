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Военное обозрение

The Times: У Британии нет «лишних» крылатых ракет Storm Shadow для Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Украина вряд ли получит в ближайшее время британские крылатые ракеты Storm Shadow, несмотря на неоднократные требования Зеленского. Об этом сообщает The Times.

Лондон не будет поставлять Киеву ракеты Storm Shadow по одной, но очень простой причине — у него их практически нет. Как сообщили источники в Минобороны Соединенного королевства, запасы крылатых ракет в арсеналах уже давно показали дно, а сведений о поступлении новых не было уже давно. Британия не готова отдавать Украине тот оставшийся запас, который может ей пригодиться самой. В общем, «лишних» ракет для Киева нет.

Нежелание лейбористов делать это, скорее всего, связано с тем, что запасы Великобритании достигли уровня, ниже которого военные начальники не готовы опускаться, поскольку определенное количество должно оставаться в резерве для защиты собственных интересов Соединенного Королевства,

— приводит издание слова источника.

Ранее британская пресса писала, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер «разочаровал» Зеленского, так как не дал Киеву дополнительных ракет Storm Shadow. Нелегитимный «президент» назвал отношения с Британией «худшими» за последнее время, сравнив Стармера с Сунаком и Джонсоном, которые выполняли все хотелки Киева. При этом факт, что Лондон выделил Киеву дополнительное финансирование, Зеленского не волнует. Как заявили в Киеве, визит британского премьера на Украину возможен только вместе с ракетами.

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