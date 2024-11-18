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Интерфакс-АВН

Индия успешно испытала гиперзвуковую ракету - министр обороны

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Модель прототипа гиперзвукового самолета
Модель индийского прототипа гиперзвукового самолета.
Источник изображения: www.militaryparitet.com

Дели. 17 ноября. ИНТЕРФАКС - Министр обороны Индии Раджнатх Сингх в воскресенье объявил об успешном испытании индийскими военными гиперзвуковой ракеты дальнего радиуса действия.

"Индия достигла важного рубежа благодаря успешным летным испытаниям дальнобойной гиперзвуковой ракеты, запущенный с острова Абдул Калам, у побережья штата Ориша", - написал министр в соцсети X.

Он отметил, что речь идет об "историческом моменте", и что страна вошла в эксклюзивную группу мировых держав, располагающих технологиями гиперзвукового оружия. Министр поздравил Организацию оборонных исследований и разработок Индии (DRDO), военнослужащих и промышленность страны с успехом.

В свою очередь The Economic Times отмечает, что ракета имеет дальность полета в 1,5 тыс. км, ее можно снаряжать различными типами боеголовок. Ракету, созданную в цехах на Абдул Каламе и DRDO, можно поставить на вооружение в разные виды войск.

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