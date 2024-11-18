В России заявили о возможности размещения в Польше американских ракет с ядерным зарядом

Коротченко: США могут разместить в Польше ракеты с ядерным зарядом

Размещение в Польше американской системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore позволит США запускать не только ракеты-перехватчики, но и боеголовки с ядерным зарядом. О подобной возможности заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости.

«Штатные пусковые установки Mk 41 VLS теоретически и практически позволяют загрузить в них не только противоракеты SM-3, а также крылатые ракеты "Томагавк" как с обычным, так и с ядерным боезарядом», — рассказал Коротченко.

Он добавил что противоракеты SM-3 способны уничтожать не только баллистические ракеты, но и спутники на околоземной орбите.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пытается создать преимущество в противостоянии с Москвой. Он напомнил, что США объясняли планы разместить противоракеты в европейских странах необходимостью защититься от Ирана и Северной Кореи.