В России заявили о возможности размещения в Польше американских ракет с ядерным зарядом

Коротченко: США могут разместить в Польше ракеты с ядерным зарядом
Размещение в Польше американской системы противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore позволит США запускать не только ракеты-перехватчики, но и боеголовки с ядерным зарядом. О подобной возможности заявил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с РИА Новости.
«Штатные пусковые установки Mk 41 VLS теоретически и практически позволяют загрузить в них не только противоракеты SM-3, а также крылатые ракеты "Томагавк" как с обычным, так и с ядерным боезарядом», — рассказал Коротченко.
Он добавил что противоракеты SM-3 способны уничтожать не только баллистические ракеты, но и спутники на околоземной орбите.
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Вашингтон пытается создать преимущество в противостоянии с Москвой. Он напомнил, что США объясняли планы разместить противоракеты в европейских странах необходимостью защититься от Ирана и Северной Кореи.